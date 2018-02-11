التميمى مستشارًا قانونيًا لتخارج وادى دجلة من جلوباليس

وادى دجلة القابضة

شريف عمر



تولى مكتب "التميمى" ومشاركوه للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لمجموعة "وادى دجلة" القابضة، فى تخارجها من شركة "جلوباليس" للتأجير التمويلى، لصالح صندوق "ازدهار" مصر للشركات المتوسطة.



كانت وادى دجلة القابضة، قد أعلنت -أمس- عن توقيعها عقد صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة "Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund" يستحوذ بموجبه الأخير على 60% من أسهم شركة جلوباليس للتأجير التمويلى، لتتخارج المجموعة بالكامل من وادى دجلة.



وقالت مصادر مقربة من الصفقة، فى تصريحات لـ "المال"، إنه لم يتم تعيين أيه مستشاريين ماليين لطرفى الصفقة، فيما رفضت الكشف عن القيمة المالية للصفقة.



وباتمام الصفقة، يتوزع هيكل ملكية جلوباليس بين ازدهار بـ 60%، و30% لصالح صندوق سند (SANAD) التابع لبنك التنمية الألمانى (KfW)، و10% لحاتم سمير الرئيس التنفيذى لجلوباليس.



وقال المهندس ماجد حلمي، رئيس مجلس إدارة وادي دجلة القابضة، إن الشركة أدت دورها الرئيسي كشركة قابضة داعمة لتأسيس شركات جديدة ووضع إستراتيجيات التنمية التى تدفع الشركات الناشئة نحو تحقيق أهدافها سريعا واحتلال مركز متقدم فى قطاعتها، ما استطاعت "جلوبال ليس" للتأجير التمويلي تحقيقه فى السنوات الثلاثة الماضية.



ويتكون مساهمو صندوق ازدهار مصر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمارالأوروبي (EIB) ومجموعة "سي دي سي" التابعة للحكومة البريطانية (CDC) والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس.