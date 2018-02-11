إيتوال تعلن عن حاجتها لمدير مصنع كارتون.. وتاى هاوس تطلب سائق

فرصة عمل



دعاء حسني:



أعلنت شركة إيتوال لصناعة وتجارة الحلوي، عن فرصة عمل مدير مصنع للكارتون تابع لها بوسط البلد بالقاهرة، علي أن يكون المتقم لشغل الوظيفة ذكرعمره بين 30 و45 سنة، حاصل علي مؤهل عالي، ويجيد أساسيات اللغة الإنجليزية، وبرامج المايكروسوفت أوفيس.



أضافت الشركة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، أن الراتب لتلك الوظيفة قابل للتفاوض، واشترطت في المتقدمين للوظيفة خبرة 5 سنوات في مجال صناعة الكرتون، وخطوط الإنتاج، مقابل مرتب مجزي، وحوافز، وتأمين اجتماعي .



ويمكن التقدم لشغل تلك الوظيفة عبر الرابط التالي: https://forasna.com



فيما أعلنت شركة تاي هاوس للملابس ومقرها المعادي، عن حاجتها لسائق لرئيس مجلس إدارة الشركة، براتب بين 2500 و3000 جنيه، بسنوات خبرة بين 5 و10 سنوات ،حاصل علي رخصة قيادة وعلي أن يتراوح سنه بين 35 و50 عاماً.

قالت الشركة عبر أحد موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، أن صاحب العمل اشترط أن يكون المتقدمين من أهل النوبة أو السودان، وحاصل علي مؤهل عالي.



