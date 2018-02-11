إسماعيل يستعرض التشابكات المالية بين الكهرباء وقطاعات الدولة

شريف إسماعيل صورة جديدة

المال - خاص



التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه المرحلة.



وتطرق اللقاء لمناقشة موضوع التشابكات المالية بين وزارة الكهرباء وقطاعات الدولة، وبحث حلول التغلب عليها.



وتابع إسماعيل، خطوات تنفيذ خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء على الجهد الفائق (مستوى 500 ألف فولت)، التي يتم البدء بها على الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء في نهاية يونيو 2018.



وخلال اللقاء تابع تقدم الأعمال في تنفيذ محطات توليد الكهرباء الثلاث بالتعاون مع شركة سيمنس، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتدعيم الشبكة القومية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وعملية التنمية، ومن المقرر بدء دخول المحطات على الشبكة القومية بكامل قدرتها 14.4 ألف ميجاوات، لبدء اختبارات التشغيل التجاري في 6 يوليو المقبل.



وتناول اللقاء جهود ربط محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، على الشبكة الكهربائية، والمنتظر الانتهاء منه خلال العام المقبل، والذي يمثل مشروعًا ضخمًا يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.