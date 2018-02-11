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رياضة
تدريب تأهيلي لحازم ودونجا وعلاجى للنقاز
الأحد 11 فبراير 2018 03:18 م
أحمد الشناوى حارس مرمى
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أحمد الشناوى حارس مرمى
على المصرى:
أدى الثنائى حازم إمام ومحمود عبد العاطى "دونجا" لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية بالجرى حول ملعب "عبداللطيف أبورجيلة" بمقر النادى، من أجل تجهيزهما لمباراة وادى دجلة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدورى العام، بعدما غاب الثنائى عن مباراة الفريق أمس السبت أمام سموحة، لعدم جاهزيتهما طبيا، ويسعى الجهاز الطبى للفريق لتجهيزهما للعودة فى المباراة المقبلة.
وخضع حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، لجلسة تأهيلية تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبى، من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباراة المقبلة، و قام "النقاز" بعد انتهاء الجلسة بتأدية تدريبات علاجية والجرى حول الملعب، و فضل الجهاز عدم مشاركته فى التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن مباراة سموحة، بسبب إصابته فى التدريبات التى سبقت مباراة أمس.
وقام أحمد الشناوى، حارس الفريق، بتأدية تدريبات فى الجيمانزيوم الخاص بالفريق، للحفاظ على لياقته البدنية، وأعقبها بمران استشفائى، بعدما شارك فى مباراة أمس، التى أقيمت على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وانتهت بفوز الزمالك بهدف.
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