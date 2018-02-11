مينا تعتزم زيادة رأس المال للتوسع بمجال السمسرة

شركات السمسرة

شريف عمر



تعتزم شركة مينا لتداول الأوراق المالية، زيادة رأسمالها فى العام الحالى 10 ملايين جنيه، بهدف إضافة مزيدًا من آليات التداول والأنشطة المتخصصة بمجال السمسرة بالأوراق المالية.



وقال أحمد سمير، العضو المنتدب لشركة مينا لتداول الأوراق المالية، إنه من المخطط زيادة رأسمال مينا من 5 إلى 15 مليون جنيه فى العام الحالى، بهدف تعزيز الملاءة المالية، وإضافة مزيد من آليات التداول، على رأسها الشراء الهامشى، والبيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0.



وأشار سمير، فى تصريحات خاصة لـ "المال"، إلى أن الشركة ستعتمد على موارد المساهمين الحاليين فى تمويل زيادة رأس المال، لافتًا إلى أنها تفضل الانتظار لحين التأكد من تعافى السوق المصرية، واستمرار المسار الصاعد وتحسن معدلات التداول، للسير فى الزيادة.



وتابع: "من ضمن خطط التوسع، إضافة مزيد من الفروع فى القاهرة والمحافظات، بهدف الانتشار الجيد، وجذب مزيد من العملاء الأفراد فى ظل سيطرتهم على النسبة الأكبر من التعاملات اليومية بالبورصة".



واحتلت مينا المركز 102 بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بعد تحقيقها اجمالى قيم تداولات وصلت إلى 304.7 مليون جنيه، وتملك مقرًا رئيسيًا بمنطقة مدينة نصر، وهى مملوكة بالكامل لأسرة أحمد سمير.