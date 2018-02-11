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سيـــاســة
تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا
الأحد 11 فبراير 2018 02:47 م
تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا
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تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا
وكالات:
تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم الأحد، بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.
وقال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية إن الطائرة من طراز "إن-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو.
وفي وقت سابق، قال مصدر في أجهزة الطوارئ، إن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.
وأوضح المصدر أن 71 راكبا بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة، وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.
فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر لها أن شهودا في مقاطعة موسكو شاهدوا سقوط طائرة ركاب وهي تحترق.
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