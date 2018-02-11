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بنـــوك
2.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال ديسمبر
الأحد 11 فبراير 2018 02:13 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
محمد سالم
كشف البنك المركزى عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2017 بمعدل 29.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2016
أشار البنك الى أن اجمالى تحويلات المصريين سجلت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية ديسمبر الماضى بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار بمعدل نمو 19.2% مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، مؤكدا أنها تعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه.
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