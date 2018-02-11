الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعداداته للذئاب

مران الأهلى

على المصرى:



يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، معسكرا مغلقا؛ استعداداً لمباراة المقاولون العرب، المُقرر لها مساء غدٍ باستاد القاهرة الدولى، في الجولة الثالثة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.



ومن المقرر أن يعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، القائمة التي ستدخل المعسكر عقب مران اليوم، الذى سيقام فى الثالثة عصرا، على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى فى الجزيرة، في ختام استعداد الفريق لمواجهة ذئاب الجبل.



ومن المقرر أن ينتظم علي معلول، ظهير أيسر الفريق، في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأسيوطي سبورت، التى ستقام يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.



وبدأ الدولى التونسى يتعافى بشكل جيد من إصابته بشد في العضلة الخلفية، وينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأسيوطي، في ظل رغبة الجهاز الفني منحه أكبر قسط من الراحة قبل المشاركة في التدريبات.



من جانبه، قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، إن مواجهة المقاولون العرب ليس لها علاقة بنتيجة مباراة الفريقين الأخيرة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من مسابقة الدوري، موضحا أن خوض مباراتين متتاليتين أمام المنافس هو أشبه بمباريات الكئوس أو الذهاب والعودة وهو ما يزيد من حدة المواجهة المحدد لها غدا.



وأضاف أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين وطلب منهم التركيز في مواجهة المقاولون العرب المقبلة، خاصة أن المنافس سيسعى بكل قوة من أجل تعويض خسارته في المباراة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق يعانى من الغيابات بشكل مستمر منذ بداية الموسم؛ بسبب الإصابات في ظل ضغط المباريات، وهو أمر ليس بجديد على الجهاز الفني الذي يجد دائما الحلول والبدائل المناسبة.

