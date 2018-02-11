القصبى: سيناء 2018 تؤكد أن مصر قادرة على حماية حدودها

النائب عبد الهادى القصبى

ياسمين فواز



صرح الدكتور عبدالهادي القصبى عضو اللجنة العامة بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن أن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس دعا اللجنة العامة للانعقاد عاجل منذ قليل لمساندة قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فى مهمتم النبيلة بسيناء وأجمع أعضاؤها على مساندة وتأييد عملية سيناء ٢٠١٨.



وأضاف القصبى خلال اجتماع عاجل لرئيس مجلس النواب بأعضاء اللجنة العامة أن ما يحدث فى سيناء استكمال لمهمة مصر فى مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم، دفاعا عن قضية التنمية الاقتصادية ودفاعا عن حق المواطن المصرى الذى يتطلع لحياة كريمة آمنة وأن هذه العملية مفتوحة حتى تحقق هدفها وأننا سنظل نساند قواتنا حتى يتحقق الهدف وما زال الاجتماع مستمرا، موضحا أن اللجنة أجمعت أن ما يحدث يعد بمثابة رسالة للعالم أن مصر قادرة على حماية حدودها.



يذكر أن اللجنة العامة مازالت مجتمعة قبيل انعقاد الجلسة العامة بمجلس النواب المنتظر انعقادها بعد قليل.

