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استثمار
ماثيو ريكارد: التأمل والإيثار قلب السعادة.. والتدريب يقويها
الأحد 11 فبراير 2018 01:10 م
ماثيو ريكارد
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ماثيو ريكارد
سمر السيد
تحدث الكاتب العالمي ماثيو ريكارد، عن دور التأمل والإيثار في تحقيق أسرار السعادة الفردية، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، في دورتها السادسة التي تعقد في الفترة من 11 -13 فبراير الحالي.
واستهل ريكارد، جلسته بفقرة تأمل، مشددًا على أهمية التعاطف مع الآخرين من خلال خلق دوائر للتعاطف في الأذهان.
وقال: "بينما تقتصر الخطوة الأولى على تصور شخص واحد داخل الدائرة، مع دعوة إضافة أشخاص آخرين قد يكونوا اساؤوا لأنفسهم او للآخرين وينتهي التمرين بتمني زوال الإساءة من قلوبهم وعقولهم، والهدف لا يكمن في تأييد ما يقومون به، بل زوال الإساءة من نفوسهم".
وأضاف: "إن معظمنا يتمنى عالمًا أفضل، وهناك تفاوت في التفكير بين مختلف عناصر المجتمع من مفكرين وعلماء وصناع قرار وجماعات المحافظة على البيئة، ولكي نحقق هدفنا بخلق عالم أفضل لا بد من التحدث متناسقة، ونبذ الأنانية وتبني الإيثار"، مؤكدًا: "أن الفرد بعينه لا يمكنه تحقيق ذلك، حتى لو استطاع الوصول إلى مرحلة متقدمة من التعاطف والإيثار، فزهرة واحدة لا تصنع حديقة".
واختتم الكاتب العالمي ماثيو ريكارد بالقول: "يتصور بعض الأشخاص أن السعادة هي عبارة عن سلسلة متواصلة من التجارب السعيدة، وأن هذا الاعتقاد أبعد ما يكون عن الصحة لأن السعادة تنبع من الداخل وليس نتيجة أحداث خارجية، فربما تمر بلحظة فرح تدفعك للقفز والغناء، ولكن السعادة هي حالة تحتاج إلى التدريب المستمر حتى تقويها في نفسك".
يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، ما يعكس المكانة البارزة للقمة على المستوى الإقليمي والدولي والاهتمام الكبير من الحكومات والمنظمات العالمية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين.
وتستضيف القمة 130 متحدثاً في 120 جلسة حوارية وتفاعلية، وتنظم ستة منتديات عالمية تسلط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة وتستشرف الحلول اللازمة لمواجهتها معها.
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