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اقتصاد وأسواق
الحكومة تعدل تقديراتها عن برنت إلى 57.5 دولار للبرميل
الأحد 11 فبراير 2018 12:47 م
وزير المالية
أخر الأخبار
وزير المالية
مها أبوودن
عدلت وزارة المالية توقعاتها حول أسعار خام برنت، خلال العام المالى الجارى 2017/2018، إلى 57.5 دولار للبرميل، خلافًا للتوقعات وقت وضع مشروع موازنة العام المالى الجارى، بنحو 55 دولارًا للبرميل.
وتوقع تقرير قياس الأداء المالى عن النصف الأول من العام المالى الجارى، أن ينخفض سعر خام برنت إلى 65 دولارًا فى 2018/2019، ثم إلى 61.2 دولار فى 2019 /2020، وإلى 59.2 دولار فى 2020/2021.
وكشفت الحكومة فى تقريرها لمؤشرات الأداء المالى عن النصف الأول من العام المالى الجارى، عن تقديراتها لمعدلات التضخم على الأجل المتوسط، بواقع 18% خلال العام المالى الجارى، تنخفض إلى 13% خلال العام المالى المقبل، وإلى 9.7% خلال العام المالى 2019/2020، و7.1% خلال العام المالى 2020/2021.
وزارة المالية
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