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سيــارات
خبراء: وسائل النقل تسير على خطى التحول العالمى للأتوبيسات الكهربائية
الأحد 11 فبراير 2018 11:41 ص
أتوبيسات كهربائية
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أتوبيسات كهربائية
❐ رأفت مسروجة: على المصنعين نقل تكنولوجيا الإنتاج لمصر
خالد بدر الدين وشريف عيسى
أكد عدد من خبراء ووكلاء سوق السيارات، أن مساع BYD العالمية لتوريد أتوبيسات كهربية، تمثل خطوة قوية فى دخول مصر عصر وسائل النقل التى تعمل بالكهرباء، بدلاً عن مصادر الوقود الأخرى.
أشار الخبراء إلى أن السياسيات التصنيعية على المدى الزمنى المتوسط والطويل، لكبار لمصنعى السيارات، تستهدف الوصول إلى %50 من إنتاجها كهربياً، ما يؤكد على ضرورة السعى للتحول إلى تلك الأنواع من السيارات ووسائل النقل.
قال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وصناعة السيارات، وكيل بى وادى فى مصر، إن الشركة الصينية فتحت الطريق لمصر لدخول مجال السيارات والأتوبيسات الكهربائية، بعد قدرتها خلال الفترة الماضية على اقتناص صفقة توريد 15 أتوبيساً كهربياً لهيئة النقل العام بالإسكندرية.
كشف سليمان فى تصريح لـ«المال»، عن تلقيه خلال الفترة الماضية عددًا من العروض المقدمة من هيئات حكومية، وبنوك بشأن إمكانية الحصول على أتوبيسات كهربائية، الأمر الذى يمهد الطريق أمام تعميم فكرة الاعتماد على الأوتوبيسات الكهربية فى المواصلات العامة، والنقل الجماعى، على غرار ما حدث بالإسكندرية.
كما كشف عن تبنيه مفاوضات جادة مع الشركة العالمية الأم، لبحث سبل تجميع أتوبيسات كهربائية بمصانع الأمل بالعاشر من رمضان، راهناً نجاح المفاوضات الحالية بمدى رغبة الشركات، وهيئة النقل العام فى إحلال أسطولها الحالى.
أكد أنه بات من الضرورى التحول إلى السيارات والأتوبيسات الكهربية، تماشياً مع التوجه العالمى، بديلاً عن تلك التى تعمل بالغاز الطبيعى، أو أنواع أخرى من الوقود، التى تتسبب فى زيادة معدلات التلوث، والاختناق المرورى، مشيراً إلى أن الاعتماد عليها يحدث طفرة فى الحركة المرورية، وتوفير مخصصات الدعم المقدمة فى الموازنة للسولار والوقود.
قال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، ورئيس مجلس إدارة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى وسيات والمستورد الحصرى لسكودا، إن طرح أتوبيسات كهربائية بالإسكندرية تعد بداية طيبة وقوية، لا سيما أن دول العالم تتجه حالياً، للاعتماد على تلك المحركات، بدلاً عن المحركات التى تعمل بالديزل أو البنزين.
أشار إلى أن هناك عددًا من الشركات خاصة العاملة فى مجال السياحة، أبدت مساعيها ورغبتها فى الإعلان عن مناقصات لتوريد أتوبيسات كهربائية بأحجام مختلفة، لتتنقل بين عدد من المناطق الآثرية، الأمر الذى يحفز شركات السيارات لبحث سبل بدء طرح طرازات كهربائية خلال الفترة المقبلة.
أعلن نجار فى وقت سابق عن عزم فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات فى العالم، تحويل %50 من إنتاجها من السيارات إلى كهربائية بحلول 2030، الأمر الذى يحتم على الوكلاء والمصنعيين المحليين التوجه إلى تلك السيارات تماشياً مع السياسيات التصنيعية للشركات العالمية.
اقترح نجار مبادرة، لبدء تهيئة البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة، لتشغيل وسائل النقل التى تعمل بالكهرباء، سيارات أو أتوبيسات.
عن مستقبل صناعة الأتوبيسات المحلية، استبعد بدء طرح أتوبيسات كهربائية يمثل تهديداً لاستمرارها، لا سيما أن عمليات الإعلان عن المناقصات بالنسبة للمصالح والهيئات الحكومية، بشفافية، لكى تستمر مصر فى نمو صناعة الأتوبيسات بها لا بد من التحول تدريجياً للكهربية.
وصف رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صفقة الشركة الصينية، بهيئة النقل بمحافظ الإسكندرية بالجيدة، لا سيما أنها تمثل بداية قوية فى تحول مصر إلى عصر السيارات، ووسائل النقل التى تعمل بالكهرباء.
أشار مسروجة إلى أن BYD العالمية تعد من الشركات الرائدة فى مجال صناعة السيارات ووسائل النقل، التى تعمل بالمحركات الكهربية، كما أنها تحتل صدارة العالم فى إنتاج البطاريات، ما يمهد الطريق أمام المصنعيين المحليين لنقل تكنولوجيا الإنتاج، ضماناً لاستمرارهم فى الإنتاج، والتصدير.
تابع: «المدى الزمنى للتحول يمتد إلى أكثر من 10 أعوام، لا سيما أن السياسة العالمية لكبرى مصنعى السيارات تتجه إلى التحول كلياً لإنتاج سيارات كهربائية فقط بحلول 2040، وبالتالى بات من الضرورى مواكبة التقدم».
يتوقع المحللون فى قسم نيو إينيرجى فاينانس لأبحاث تمويلات الطاقة الجديدة، بوكالة بلومبرج الأمريكية BNEF أن إجمالى عدد الأتوبيسات الكهربائية يقفز أكثر من %300 من حوالى 386 ألف وحدة العام الماضى، إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة، فى 2025 أو ما يعادل %47 من إجمالى أعداد الأتوبيسات التى تعمل بالوقود التقليدى على مستوى العالم.
جاء فى تقرير لقسم BNEF صدر هذا الشهر أن حوالى نصف أتوبيسات هيئات النقل العام فى العديد من دول العالم ستعمل بالكهرباء فى غضون 7 أعوام، لا سيما الصين التى من المتوقع أن تهيمن على سوق المركبات الكهربائية العالمية، وتستهدف الحد من التلوث الذى انتشر فى شكل ضباب دخانى فى معظم مدنها الصناعية، علاوة على دعم حكومة بكين للشركات المحلية لإنتاج المزيد من السيارات والأتوبيسات الكهربائية.
تؤكد المحللة إلكسندرا أودونوفان، التى أشرفت على تقرير قسم BNEF أن الصين تسيطر على سوق المركبات الكهربائية العالمية، وتقفز حصتها إلى 99 % من الأتوبيسات التى تعمل بالبطاريات الكهربائية، على مستوى العالم بحلول 2025 بفضل المساندة القوية من الحكومات المحلية والمستويات المرتفعة من هذه الأتوبيسات التى تستهدف تحقيقها بأسرع ما يمكن لكى تحل محل المركبات التقليدية للتخلص من الانبعاثات الكربونية الملوثة لأجواء المدن.
رغم أن الأتوبيسات الكهربائية ما زالت أغلى بكثير من مثيلتها التى تعمل بالبنزين، أو الغاز الطبيعى، إلا أن إلكسندرا ترى فى تقريرها أن الأتوبيسات الكهربائية، تصبح أرخص بصفة عامة، عند مراعاة تكاليف الوقود والصيانة اللازمة لمحركاتها، لا سيما أن أسعار البطاريات الكهربائية تتناقص تكلفتها باستمرار مع التطوير والتقدم، الذى يحدث فى تكنولوجيتها لدرجة أنها الموديلات الكهربائية، تصبح قادرة على منافسة النسخ التقليدية بحلول 2026.
ترى الهيئات التنظيمة فى العديد من مدن العالم مثل باريس وأمستردام، أن الأتوبيسات العامة من أهم عناصر البنية التحتية فى تطوير المدن، وأن المركبات الكهربائية من أفضل وسائل مكافحة تلوث الهواء مع اختفاء الانبعاثات الكربونية منها، لدرجة أن العديد من عمداء المدن الأمريكية، منهم عمدة مدينة لوس أنجلوس، وعمدة مدينة سان جوسيه، بولاية كاليفورنيا يطالبون الهيئات الرقابية، بمنح برامج تحفيزية لتحويل السيارات والأتوبيسات من الوقود التقليدى إلى الكهربائية.
استطاعت شركة BYD الصينية أن تبيع أكثر من 100 ألف و180 مركبة كهربائية العام الماضى، لتحتل المركز الأول على العالم فى هذه السوق، وباتت أتوبيساتها تعمل فى 200 مدينة فى أنحاء العالم.
مع ذلك تراجعت مبيعات الأتوبيسات الكهربائية فى السوق الصينية بحوالى %23 من 115 ألفًا و700 وحدة، فى 2016، إلى 89 ألفًا و546 وحدة العام الماضى، غير أنه من المتوقع أن يرتفع أكثر وأكثر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
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