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طاقة
ديا الألمانية تستثمر 500 مليون دولار لتنمية حقول بترول بمصر
الأحد 11 فبراير 2018 11:34 ص
سعر برميل النفط
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سعر برميل النفط
خالد بدر الدين:
أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة ديا الألمانية للطاقة اليوم الأحد، أن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة لتنمية حقولها النفطية بغرب الدلتا وخليج السويس.
تعمل ديا في مجال البحث والتنقيب عن النفط في مصر منذ 1974 في مدينة السويس شرقي القاهرة وتشترك ديا مع شركة BP البريطانية في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بمشروع غرب الدلتا.
وأضافت ماريا موريس هنسن الرئيسة التنفيذية للشركة خلال لقاء مع الإعلاميين ”نعتزم ضخ نحو 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة في مصر لتنمية حقوق غرب الدلتا ودسوق وخليج السويس“.
وذكرت وكالة رويترز أن اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015 والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز فتح الشهية لطرح مزادات على امتيازات جديدة في إطار مساعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
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