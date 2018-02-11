صعود البورصة مرهون بتخطى مناطق نشاط القوى البيعية

البورصة المصرية

المؤشرات مرشحة لوقف الخسائر.. والرئيسى يختبر 15100 نقطة



جهاد سالم



توقع خبراء التحليل الفنى، أن تنهى مؤشرات البورصة المصرية موجة التراجع التى سيطرت عليها، على مدار الأسبوعين الماضيين، تأثرًا بالضغوط البيعية، والتحركات السلبية للسوق الأمريكية، وانعكاساتها على أسواق العالم، مرشحين أن يختبر EGX30، 15100 نقطة.



قال الخبراء، إن فرص صعود مؤشرات السوق الأسبوع الجارى جيدة، لكنها مشوبة ببعض التحديات، فى مواجهة مستويات مقاومة، تدفع لعودة الضغوط البيعية، ومن ثم التحركات العرضية، بين مناطق الدعوم والمقاومة.



حدد الخبراء تحركات مؤشر السوق الرئيسى EGX30 الأسبوع الجارى بين مستويات الدعم 14700 نقطة والمقاومة 15100 نقطة، على أن يتحرك نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بين مستويات 580 إلى 870 نقطة.



أنهت البورصة الأسبوع الماضى على هبوط جماعى، وتراجع EGX30 بنسبة %1.1، ليغلق عند 14921نقطة، وانخفض EGX70 بنسبة %2.58، ليغلق عند 848 نقطة، كما هبط EGX100، الأوسع نطاقًا %1.53 مسجلاً 2025 نقطة.



فقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 852.5 مليار، مقارنة مع 861.3 مليار سجلها خلال الأسبوع السابق له، بهبوط 1%، وتراجعت إجمالى قيم التعاملات إلى 7.4 مليار جنيه الأسبوع المنقضى، مقابل 8.8 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.



استحوذ المصريين على %64.79 من تعاملات السوق، مقابل %27.36 للأجانب، و%7.85 للعرب الذين سجلوا صافى شراء بقيمة 753.96 مليون جنيه، و97.41 مليون جنيه على التوالى.



اقتنصت المؤسسات %60.21 من إجمالى تعاملات السوق بصافى شراء قيمته 222.58 مليون جنيه، فيما نفذ الأفراد %39.79 من التعاملات.



توقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة المصرية الأسبوع الجارى تذبذبات، لحين تمكن مؤشرها الرئيسى EGX30 من تجاوز مستوى 15100 نقطة، الذى فشل نهاية الأسبوع الماضى فى اختراقه، بسبب الضغوط البيعية، والتأثرات السلبية بتحركات السوق الأمريكية.



اعتبر النمر مستوى 15100 نقطة بمثابة مفتاح لصعود السوق فى الوقت الراهن، مرجحًا أن يواجه EGX30 الضغوط البيعية كلما اقترب من المستوى لتدفعة للهبوط قرب مستوى الدعم 14700 نقطة، ويستكمل التحركات العرضية بين المستويين.



كما توقع النمر أن يواجه EGX70 بدوره ضغوطا بيعية كلما اقترب من مستويات 870 نقطة، ليستمر فى التحرك عرضيًا بين الدعم 850، والمقاومة 870 نقطة.



أشار النمر إلى أن عدد من الأسهم تحمل فرصًا قوية الأسبوع الجارى، منها أوراسكوم كونستراكشون، الذى لم يتأثر بقوة بهبوط السوق، كما أن السهم مدعوما بمستوى قوى عند 150 جنيهًا، ومن المرجح ظهور القوى الشرائية فى تلك المنطقة، كما يستمر السهم فى استهداف مستويات 157 جنيهًا ثم 160 جنيهًا.



أضاف النمر أن سهم المالية والصناعية، متوقع هبوطه لاختبار مستوى 16.50 جنيه، الذى يعد مستو مهم، حال كسره لأسفل، يدفعه للأداء السلبى.



قالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 تعرض على مدار الأسبوعين الماضيين لضغوط بيعية قوية، فى إطار بعض عمليات التصحيح، تزامنًا مع ضعف العزم الشرائى، على الأجل القصير، وفشلت القوى الشرائية فى البقاء بالسوق أعلى مستوى الدعم 15150 نقطة، ما أدى إلى المزيد من عمليات البيع القوية، لا سيما مع التراجعات الحادة التى شهدتها أسواق الأسهم العالمية، التى انعكست بدورها على ردود أفعال المتعاملين بالسوق المحلية.



أضافت أن انفتاح السوق المحلية بشكل كبير أمام تعاملات الأجانب، عمق من خسائرها لتواكب تحركات غالبية أسواق الأسهم العالمية.



أوضحت أنه رغم التراجعات الحادة التى شهدها EGX30 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إلا أنه تمكن من التماسك حول مستوى الدعم 14500 نقطة، والثبات أعلاه، ومن ثم عاود المؤشر للارتداد صعودًا الى مستوى 15037 نقطة، معوضا معظم خسائره.



توقعت صعود EGX30 على الأجل القصير، لا سيما أن الأسواق الأمريكية تشهد استقرارًا خلال تعاملات الأسبوع الجارى، ما يعزز من فرص التحرك صعودًا للسوق المصرية، نحو منطقة المقاومة 15000 – 15150 نقطة، التى باختراقها تفتح الطريق لاستهداف مستويات 15500 نقطة.



على صعيد EGX70 للأسهم الصغيرة و المتوسطة، أوضحت أن الضعوط البيعية لاحقت المؤشر، ما دفعه للتراجع إلى مستوى 828 نقطة، واختبار الحد السفلى للقناة السعرية الصاعدة، التى يتحرك خلالها على المدى المتوسط، وتمكن المؤشر بدوره من التماسك، والارتداد نهاية التعاملات الأسبوعية، ليغلق عند مستوى 846 نقطة، متوقعة أن يواجه EGX70 الأسبوع الجارى مستوى 870 نقطة والمرجح أن تتجدد عنده الضغوط البيعية، قبل اختراق المستوى، واستهداف مستوى 900 نقطة.