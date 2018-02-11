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اقتصاد وأسواق
السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
الأحد 11 فبراير 2018 11:19 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وينص التعديل على إضافة فقرة بالمادة الثانية تشير إلى أنه «يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز 6 أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة في هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار»، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
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