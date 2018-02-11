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روح عظيم: المهاتما غاندى 1
الأحد 11 فبراير 2018 11:04 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
نشر هذا الكتاب بالقاهرة سنة 1948، ونفدت نسخه، وأعيد نشره بالمجلد / 20 للمجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد بيروت 1981، ولم يكن هذا الكتاب أول ما كتبه الأستاذ العقاد عن المهاتما غاندى، فاهتمامه وكتاباته عن هذه الشخصية الفذّة سابق بسنوات على تصنيف هذا الكتاب، ونجد فى مجموعة «الفصول» وهو ما أشرنا إليه بالمجلد الأول لمدينة العقاد، مقالاً كتبه عنه ونُشر بجريدة الأفكار فى 13 سبتمبر سنة 1922، مقارنًا بينه وبين مصطفى كمال أتاتورك، مع ما بينهما من بون شاسع فى الزعامة والعظمة، مشيرًا بشأن المهاتما غاندى إلى غموض ملموس فى قوى النفس وأسرارها متصل بغوامض الهند القديمة، وإلى أن البطولة فى أعم أشكالها عند الهنود ضرب من النبوة معجزتها تتجلى فى القدرة النفسية الخارقة، ولذلك لا يطالب الهندى عنها ببرهان، وكيف أن مجمل أعمال غاندى حملت فريقًا عظيمًا من الهنود على الإعراض عن زخارف المدنية الغربية، وألّفت فى كثير من المواطن بين أصحاب الديانات المختلفة فى الهند، نقلت عنه أعمال شتى بين النصح والخطب وغيرها، ولكنها فى جملتها أعمال قد يأتى بها عشرة من الرجال المختلفين، لا يشابه أحدهم الآخر، وكل منهم من الزعامة بالمنزلة المطاعة.. وقد تجتمع فهم الشجاعة والمراوغة والدهاء والصراحة والنبل والضعة والإخلاص والرياء والطمع والعفة والانتقام والمروءة، وقد ترى أحدهم بعيدًا عن الآخر بأقصى ما يكون التباعد. وكيف أنه لم يظهر بعد«طيلاق» الزعيم الهندى الكبير الذى مات فى الأعوام الأخيرة زعيمٌ أجل خطرًا وأبعد صيتًا وأكثر أتباعًا من الروح العظيم، أو المهاتما غاندى الذى لقبه قومه بالنبى أو القديس.
ومع أن هذا المقال مقال دسم، كان جديرًا بأن أتناوله ضمن مجموعة الفصول بالمجلد الأول للمدينة، إلاَّ أنه وقد صنف الأستاذ العقاد كتابًا كاملاً مستقلاًّ عن غاندى، فضلت أن أستبقى الحديث عنه إلى حين تناول الكتاب، سيما وأن الأستاذ العقاد لم يغير رأيه بين المقال والكتاب، بل وترى المقال حاضرًا بمادته فى الكتاب.
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وكما كتب الأستاذ العقاد عن المهاتما غاندى سلفًا قبل الكتاب، فإنه كتب عنه بعد الكتاب، من ذلك تمثيلاً لا حصرًا، ما ورد بيوميات العقاد التى بدأ فى كتابتها منذ يوليو سنة 1951 حتى 26 فبراير 1964، أى قبيل وفاته بأيام فى مارس 1964، وهى مطبوعة فى أربعة مجلدات ضخمة، وتمثل ثروة فكرية وأدبية وثقافية عريضة، الأمر الذى حدانى بالمجلد الأول للمدينة للتنويه بأهمية قيام لجنة من المتخصصين بتبويب موضوعاتها، ليتيسر للدارسين والباحثين والقراء الاهتداء إلى مفاتيح موضوعاتها الضاربة فى كل باب.
وقد صادفنى فى المجلد الثالث لليوميات مقالات للأستاذ العقاد عن الفلسفة، وعن سقراط، وعن عقيدة «الأهمسا» لغاندى، فى إجابة منشورة بالأخبار فى 8/5/1963 على سؤال حول قضية السلام العالمية، وهل تخدمها عقيدة «الأهمسا» التى َبشَّرَ بها المهاتما غاندى فى كفاحه للإنجليز، فتحدث الأستاذ العقاد عن طبقات البرهمية الأربعة، وكُتُبِهَا «الأسمريتية» التى تُعد فى المرتبة الثانية بعد الأسفار المقدسة، وكُتُب «الباجفاء جيتا» أشهر الكتب التى تفتح الأبواب الواسعة للخلاص من حيرة المعتقدين «بالأهمسا» التى تبناها المهاتما غاندى فى كفاحه للاستعمار الإنجليزى لبلاده، وما رجع إليه غاندى من تلك الكتب، وكيف أنه لم يكن موقفه بين المعسكرين فى الحرب العالمية الثانية «جِينيًّا» ينادى بعودة «الأهمسا» وحسب، ولكنه كان فى تقديره للمعركة العالمية القائمة فى العصر الحديث ينظر إلى معارك «الباجفاد» فى تاريخ الهند القديم، فتشير عليه بما أشار به «كريشنا» على تلميذه، ولا تنسى فى مشورتها غاندى الزعيم السياسى ولا غاندى المهاتما القديس.
وصادفنى فى المجلد الرابع لليوميات، مقال موسع للأستاذ العقاد بعنوان «رسول السلام يبارز»، تحدث فيه عن الفيلسوف «عمانويل كانت»، وعن الفيلسوف «شوبنهور» وعن «المهاتما غاندى» القزم الضئيل الجسم والعظيم الروح، إلى جانب ما ورد فى هذا المجلد عن «السيمية»، وعن «المذهب الجعفرى»، وجمال الدين و«تطور النشوء والارتقاء»، وعن «مذهب داروين»، وهذه المقالات منشورة فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، ودالة ليس فقط على ما كتبه الأستاذ العقاد لاحقًا عن غاندى، وإنما أيضًا على عنايته المستمرة الموصولة حتى لاقى ربه بالفكر والفلسفة ومذاهبهم المختلفة.
كتاب: روح عظيم المهاتما غاندى
من المؤسف أن هذا الكتاب الرفيع القيّم، لم يُعَدْ طبعه فى القاهرة على قدر علمى بعد صدور طبعته الأولى سنة 1948، وأن الذى حفظه وأتاحه لنا مجموعة الأعمال الكاملة للعقاد التى صدرت فى بيروت بعد سنوات من وفاة العقاد.
وقد قسم الأستاذ العقاد الكتاب إلى عدة فصول، ضمت: آفاق الإنسانية، العناية الإلهية، روح الهند، نشأة غاندى، عقيدته، صلاته، ماهية الأهمسا، الأهمسا من الوجهة العلمية، ثقافة غاندى، غاندى والجيل الجديد، غاندى والمرأة، سياسته، مفتاح شخصيته، تقديره ونقده، مصرعه، وأخيرًا: هذا هو الإنسان.
آفاق الإنسانية
آفاق الإنسانية واسعة، وأغوارها عميقة، ومداها بعيد.
بهذا يبدأ الأستاذ العقاد كتابه ليقول لنا إنه حقٌّ على كل إنسان أن يذرع هذه الآفاق، وأن يسبر هذه الأغوار، وأن يبسط الرجاء على هذا المدى البعيد.
لا لأنه يعلم سيرة هذا الإنسان وحسب، ولا لأنه يحيط بتاريخ هذه الأمة وكفى، ولكن لأنه يحقق معناه، ويبلغ به كماله، وليس أعون على ذلك من سير العظماء، وليس أجدر من عظمة غاندى بالمقابلة بغيرها من ضروب العظمة الإنسانية.
وهذه الصفحات تنزع فى الواقع إلى هذه الغاية لا إلى غيرها، وهى ليست بسجل حوادث وتقويم أيام، ولكنها كدأب المؤلف الذى عرفناه مرآة صغيرة يبدو فيها مناط العظمة عن «مهاتما الهند».. وهو الروح العظيم.
رجائى عطية
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