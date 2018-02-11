القاهرة يحتجز أرباح 2017 لتعزيز خطة طموح للتوسعات

طارق فايد

❏ طارق فايد : تدشين 40 فرعا ووحدة وزيادة %30 على الإقراض

❏ تفعيل رخصة العمل فى الإمارات.. ودراسة الصين و روسيا وتنزانيا وكينيا

❏ موعد الطرح فى البورصة يحدده المالك بالتعاون مع «المركزى» ومن المرجح أن يكون فى 2018

❏ %42 معدل تشغيل القروض للودائع.. و 1.3 مليار دولار حجم تمويل التجارة منذ التعويم



محمد سالم



يعتزم بنك القاهرة طلب احتجاز أرباح 2017 لدعم حقوق الملكية ومعيار كفاية رأس المال، بما يلبى احتياجات خطة توسعية طموح، يعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



بدأت الخطة بالكشف، نهاية الأسبوع الماضى، عن البدء فى تأسيس شركة للتأجير التمويلى، برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه ومرخص 500 مليون.



وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك - فى تصريحات، على هامش مشاركته فى مؤتمر التكنولوجية المالية «سيملس شمال أفريقيا» - إن الأرباح عن السنة الماضية لا تزال تحت الاعتماد من مراقبى الحسابات، وبالتالى لا يمكن الإفصاح عنها، مشيرا إلى أن خطة التوسعات لابد أن يقابلها تعزيز حقوق الملكية، ومعدلات كفاية رأس المال، والتى تتجاوز حاليا الحدود الرقابية المقررة من البنك المركزى.



يشار إلى أن تعليمات «المركزى» على احتفاظ البنوك بمعدل لكفاية رأس المال لا يقل عن %10.6 مع بداية 2018.



وأضاف «فايد»، والذى كان يعمل وكيلا لمحافظ «المركزى» بقطاع الرقابة والمخاطر، قبل انتقاله لبنك القاهرة فى سبتمبر الماضى، أن الإستراتيجية التى يجرى تنفيذها، حاليا، تستند بشكل أساسى إلى التاريخ العريق للمصرف الحكومى، والانتشار الواسع لوحداته بكل محافظات الجمهورية، والحصة السوقية الكبيرة التى يتمتع بها، كأكبر خامس بنك فى مصر فى حجم الأصول، مشيرا إلى أنها تركز على التوسع القوى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كهدف إستراتيجى يتماشى مع توجهات «المركزى» الرامية إلى دعم هذا النوع من الاستثمار لقدرته على توليد فرص العمل وتشغيل الشباب.



و أوضح أن الأولوية الثانية للإستراتيجية، تأتى لصالح الشركات متناهية الصغر، نظرا لامتلاك البنك محفظة تمويلات قوية فى هذا النشاط، يستفيد منها قرابة 150 ألف عميل، ومن المتوقع زيادتهم بنسبة -30 %40 خلال العام الجارى، لافتا إلى أن التوسع فى أنشطة القطاع يخدم ملف الشمول المالى، كهدف إستراتيجى آخر ليس لـ «المركزى» فقط ولكن للدولة بشكل عام ، و يساهم فى نشر الخدمات المالية وإتاحة الاستفادة منها للفئات المهمشة، ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمى وإنهاء حالة العشوائية فى الأسواق.



و أشار إلى أن خطة مصرفه تتضمن أيضا التوسع فى تمويل الشركات الكبرى، لخدمة أهداف تعميق الصناعة المحلية وإحلال الواردات، متوقعا أن يحقق البنك نموا بنحو %30 على المحفظة الإجمالية لقطاع الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية والكبرى.



و كشف عن تسجيل معدل تشغيل القروض للودائع %42 مطلع العام الجارى ، لافتا إلى أن محفظة القروض سجلت نحو 42 مليار جنيه، والودائع 100 مليار ، ويسعى البنك إلى تعزيز تلك النسبة لتحقيق نمو مستدام فى الأنشطة المختلفة.



و أكد أن الإستراتيجية تغطى خدمات التجزئة المصرفية، من خلال بذل الجهد لتدشين المنتجات التى تلبى التطلعات المختلفة للعملاء، مع تعزيز الانتشار الجغرافى للوصول إلى كل فئات المجتمع، ودعم ملف الشمول المالى ، وفى هذا الإطار فإن البنك يستهدف تأسيس قرابة 40 فرعا، ووكالة مصرفية، خلال العام الجارى، لتنضم إلى 235 فرعا ووحدة ، و يتزامن مع ذلك القيام بتطوير شامل للفروع، بما يجعل تجربة العميل أكثر سهولة وسلاسة.



وقال إن التوسعات ستركز على المناطق النائية فى محافظات الصعيد ودلتا ومصر، بالإضافة إلى تدشين وكالات مصرفية فى المناطق والتجمعات الصناعية المختلفة، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ولفت إلى سعى البنك إلى تدشين مجموعة من الخدمات المصرفية، لتلبية احتياجات العملاء منها إطلاق الإنترنت و«الموبايل بانكنج» قبل نهاية العام الجارى ، والعمل على تعزيز استخدامات المحفظة الإلكترونية التى تم إطلاقها مؤخرا ، ويأتى ذلك كله ضمن إستراتيجية يعمل مجلس إدارة البنك على إعدادها حاليا للتوسع فى خدمات دعم الشمول المالى، ونشر الخدمات المصرفية ووصولها لأكبر قاعدة من العملاء.



وعن التواجد الخارجى للمصرف الحكومى، قال «فايد» إنه يجرى ،حاليا، تنفيذ إعادة هيكلة لبنك القاهرة – أوغندا ليكون منصة انطلاق لخطة توسعية فى دول أفريقية مختلفة، منها كينيا وتنزانيا، كما يتم دراسة السوقين ، الروسية والصينية، مشيرا إلى أن التواجد فى تلك الأسواق، يهدف إلى تنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر، ودعم المصدرين المصريين.



وأضاف أن البنك يسعى أيضا إلى تفعيل رخصة تأسيس مكتب تمثيل فى دولة الإمارات، وهى التى حصل عليها قبل سنوات، ولم يتم استغلالها، نظرا للهيكلة التى مر بها فى الفترة الماضية.



وفيما يتعلق بالطرح للمرتقب للبنك فى البورصة، أوضح «فايد» أن الإجراءات الخاصة بهذا الملف سواء ، توقيت أو حصة الطرح ، يضعها المالك ممثلا فى بنك مصر، بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزى، وهيئة الطروحات الحكومية، مرجحا أن يتم التنفيذ خلال 2018.



وردا على سؤال لـ «المال» حول الملفات التى يعكف البنك على الانتهاء منها فى إطار التهيئة للطرح ، أشار إلى أن التركيز ينصب على التوسع وتعزيز النشاط الرئيسى للبنك فى مجالات الوساطة المالية، وجمع المدخرات وإعادة توظيفها، وفى هذا الإطار يعتمد البنك على فريق عمل ذوى خبرة كبيرة فى هيكلة وتطوير بعض الإدارات الداخلية، وتأسيس وحدات جديدة لتلبية احتياجات السوق.



و أكد أن البنك يعمل على تعزيز سوق الصرف الأجنبى وتعميق تعاملاته وتمويل التجارة، وقد بلغ حجم التنازلات منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر2016 ، حوالى 1.3 مليار دولار، وتم توجيهها بالكامل لدعم التجارة.



و لفت إلى التركيز على استكمال الخدمات المالية المقدمة، من خلال البنك وتنوعها.



وكشف البنك نهاية الأسبوع الماضى، عن الحصول على موافقة «المركزى» بإنشاء شركة للتأجير التمويلى، برأسمال مدفوع 100 مليون جنيه، ومرخص 500 مليون.



وقال «فايد» إن الشركة تعد أحد الخطوات التوسعية التى يستهدفها البنك ضمن إستراتيجيته الجديدة، مشيرا إلى أن نشاط التأجير التمويلى يسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، والتى لا تحظى بالتمويل الكافى، خاصة وأن التأجير التمويلى أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية.



ويستهدف بنك القاهرة، من خلال شركته الجديدة الوصول إلى مقدمة الشركات العاملة بالسوق، عبر تطوير الأدوات التمويلية التقليدية، وخلق ميزة تنافسية يجعلها فى مصاف الشركات العاملة محليا وإقليميا.



وأوضح عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعد الذراع التمويلية الآخر للبنك، والذى يعزز ويدعم الأدوات والمنتجات التمويلية المصرفية، ويساعد على زيادة الاستفادة من موارد البنك، اعتمادا على القاعدة العريضة لعملائه .



وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة بالشركة فى القيام بدور وكيل للضمانات، مما يدعم زيادة معدلات الاستثمار وتعظيم الربحية من خلال تنوع الفرص الاستثمارية للبنك.