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اتصالات وتكنولوجيا
اتصالات تطرح مناقصة لاختيار شركة علاقات عامة
الأحد 11 فبراير 2018 10:49 ص
اتصالات مصر
أخر الأخبار
اتصالات مصر
محمود جمال ومحمد فتحى
طرحت شركة اتصالات مصر، مناقصة لاختيار مدير لحملاتها الإعلامية خلال المرحلة المقبلة، فى خطوة تستهدف تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
يشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تستعين فيها “اتصالات” بوكالة علاقات عامة لإدارة حملاتها الإعلامية، منذ دخولها السوق المصرية عام 2007.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إن “اتصالات” طلبت منذ أيام من شركات «تراكس» و«إنفلوينس» و«بروموسفن» تقديم عروضهم الفنية والمالية فى موعد أقصاه الخميس المقبل.
وبدأت الشركات الأربع التواصل خلال الأسبوع الماضى، مع محررى الاتصالات بوسائل الإعلام المختلفة،لاستطلاع أرائهم حول مؤشرات أداء القطاع الحالية والمستهدفة، وطبيعة الدعم الحكومى للشركات، بهدف رسم ملامح الخطة الإعلامية التى ستتقدم بها الشركات لـ«اتصالات مصر»، وتعتزم «اتصالات» التعاقد مع أحدها قبل نهاية فبراير الجارى.
وكات حازم متولى، رئيس اتصالات مصر، قال فى تصريحات سابقة إن حجم استثمارات شركته فى السوق المحلية يتجاوز42 مليار جنيه، منها 5.5 مليار تمثل تكلفة حصولها على رخصة الجيل الرابع للاتصالات «4G» العام الماضى.
اتصالات مصر
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