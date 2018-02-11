اليوم.. اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان لدعم الحرب ضد الإرهاب

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



تجتمع اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتأكيد دعم مجلس النواب للقوات المسلحة في الحرب علي الإرهاب في شمال سيناء.



أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان والشعب المصري يؤيد الضربة الأمنية من أجل تطهير سيناء من الإرهاب، مضيفا أن جيش مصر العظيم ورجاله في الشرطة قادرون على تطهير سيناء من هذه الإرهاب الغاشم المصدر لنا من دول اخرى، مشيرًا إلى أن كل شعب مصر يقف ويؤيد الرئيس السيسي والقوات المسلحة من اجل القضاء على الأرهاب.



وأشار إلي أن عملية سيناء 2018 تأتي تنفيذا لوعد الرئيس السيسي بالقضاء على الإرهاب في سيناء في 3شهور، مضيفًا أن مصر تحارب الإرهاب منذ زمن بعيد، وضحت من أجل القضاء عليه بخيرة رجالها من القوات المسلحة والشرطة.



ولفت إلى أن هناك حالة من الاصطفاف الوطني بين جميع ابناء الشعب وقيادته السياسية والعسكرية من اجل دحر هذه المجموعات الإرهابية التي عاثت في الارض فسادًا، مضيفًا أن الشعب سيرى في القريب العاجل اثر هذه العملية العسكرية القوية على الارض.



وطالب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بتخصيص جلسة اليوم؛ لمساندة العملية التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهابيين والعناصر الإجراميه التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.



وأكد بكري أن هذه العمليه التي تأتي وفاء للعهد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نفسه بحماية البلاد وأمنها واستقرار يأتي استنادا إلي التفويض الشعبي الذي منحه الشعب للرئيس في ٢٦ يوليو ٢٠١٣ لمواجهة الارهاب وحماية الدوله -وايضا استنادا الي الدستور والقانون الذي يجعل مهمة حماية الدوله وأمنها واستقرارها من اولي المهام والصلاحيات الممنوع لرئيس الدولة.



وقال بكري إن مجلس النواب بصفته الممثل عن الشعب المصري يجب أن يعبر عن موقفه سندا لقواتنا في حربها الشامله الممنوحة.