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بورصة وشركات
الذهول يسيطر على أسواق المال العالمية
الأحد 11 فبراير 2018 10:41 ص
اتحاد البورصات اليوروأسيوى
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اتحاد البورصات اليوروأسيوى
خالد بدر الدين
سيطرت مشاعر الحيرة والذهول على محللى الأسواق العالمية، بعد الخسائر الفادحة التى تكبدتها القيم السوقية للأسهم، بحوالى 2.4 تريليون دولار، خلال الاسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج أمس.
ذكرت وكالة وقالت «بلومبرج»، أن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 S&P لكبرى الشركات الأمريكية، هوى بأكثر من %10 منذ 26 يناير، وحتى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، فى أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من عامين، كما هوت أسعار أسهم 96 شركة مدرجة بأكثر من %20، مع ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات، ما جعل المستثمرين يعيدون التفكير فى مراكزهم، بعد شهور من المكاسب المستمرة فى أسواق الأسهم.
ويحاول خبراء الأسواق المالية التعرف عن أسباب التقلبات الحادة التى تعرضت لها الأسهم العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، ويتسائلون هل بسبب التضخم أم أسعار الفائدة أم التقييمات أم شركات التكنولوجيا أم صناديق المؤشرات أم الرئيس ترامب أم كل هذه الأسباب مجتمعة وراء هذه الخسائر، وهل هى مجرد تقلبات مؤقتة أم بداية لانهيار أسوأ؟.
وخسر مؤشر داوجونز لأسهم الشركات الصناعية الكبرى، أكثر من 1600 نقطة فى بداية الأسبوع الماضى، واستمر يهبط ويصعد فى حدود ألف نقطة، حتى انهى الأسبوع على خسارة تجاوزت %5، بقيادة شركات البترول، مع هبوط أسعار النفط بأكثر من %10، فى أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من عامين، ليسجل أقل من 60 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ نهاية العام الماضى.
وهبطت المؤشرات الأمريكية أيضا خلال هذا الشهر، نتيجة موجات البيع الضخمة للأسهم، بعد الإعلان عن بيانات التوظف الأمريكى، التى زادت من مخاوف ارتفاع التضخم، وعوائد السندات، وكانت الأسهم تحظى بجاذبية شديدة طوال السنوات الماضية، عندما تدنت عوائد السندات، غير أن ارتفاعها إلى حوالى %2.85، أدى إلى تراجع جاذبية الأسهم، خاصة مع زيادة الأخيرة إلى أعلى مستويات فى تاريخها.
ومع ذلك سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب حادة يوم الجمعة، لتمنح المستثمرين شعورا بالارتياح، بعد أسبوع شهدت فيه السوق تقلبات كبيرة، وذلك مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعى 333.40 نقطة، أو ما يعادل %1.38، ليغلق فى الجلسة الأخيرة عند 24190.90 نقطة.
صعد أيضا مؤشر 500 S&P بحوالى %1.49، إلى 2619.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا 97.33 بأكثر من %1.44، لينهى يوم الجمعة عند 6874.49 نقطة.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبى، بأكثر من 5 % خلال الأسبوع الماضى، لينزل إلى 368.61 نقطة، فى أسوأ أداء أسبوعى منذ عامين، بعد أسبوع مضطرب شهد زيادة تاريخية فى التقلبات، بسبب مخاوف من أن يؤدى ارتفاع التضخم إلى تسريع إجراءات تشديد السياسات النقدية، خاصة أن بنك إنجلترا المركزى، أعلن أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فى موعد أقرب مما كان يعتقد من قبل.
وارتفع مؤشر التقلبات VIX فى منطقة اليورو، لأعلى مستوياته منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، يونيو 2016، كما جاءت موجة مبيعات الأسهم الأسبوع الماضى، بعد صدور تقرير للوظائف الأمريكية أقوى من المتوقع فى وقت سابق هذا الشهر، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، ومن إقدام مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة، بمعدل أسرع من المتوقع.
وخسر مؤشر نيكى القياسى لأسهم الشركات اليابانية، خلال الأسبوع الماضى، أكثر من %8، ومؤشر توبكس الأوسع نطاقا بأكثر من %7، مع استمرار ضعف الأداء فى بورصة وول ستريت، وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط التراجع الأوسع نطاقا، مع انخفاض أسعار خام برنت القياسى، والخام الأمريكى مع نهاية الأسبوع بحوالى %11، من أعلى مستوى بلغه أواخر يناير الماضى.
وهبطت أيضا أسعار الذهب بحوالى %1.3، فى ثانى خسارة أسبوعية على التوالى، لتنخفض إلى نحو 1314 دولارا للأوقية، مع ارتفاع الدولار الأمريكى مقابل سلة عملات رئيسية، فى أسوأ أداء أسبوعى للمعدن الأصفر منذ حوالى 15 شهرا، بسبب مخاوف من زيادة أسعار الفائدة فى العديد من دول العالم.
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