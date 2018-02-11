المدير العام الجديد: الترويج للاستثمار أبرز أولويات Jetro

هيئة التجارة اليابانية بالقاهرة

❏ الانتهاء من تقرير آفاق العمل فى أفريقيا مارس المقبل



المال ــ خاص



قال تاكاشى اتسونامى، المدير العام الجديد لدى هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو، إن الهيئة ستتبع إستراتيجية تعتمد على تعزيز الترويج للاستثمار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعتبر تغييرا فى توجهاتها الرئيسية التى كانت تركز على التجارة بشكل أساسى.



وأضاف، فى أول تصريح لوسائل الإعلام المصرية، أن الاقتصاد المحلى بدأ التعافى، وهو ما يشجع رجال الأعمال اليابانيين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق.



وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتبر الشريك الرئيسى للهيئة اليابانية فى تنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار، مؤكدا أنه جار العمل على مناقشة تحديات السوق التى تعانيها الشركات اليابانية المستثمرة محليا مع الجانب المصرى بهدف تحسين المناخ.



وأكد أنه متحمس للغاية للعمل فى مصر، خاصة أنه لم يسبق له العمل فى أفريقيا، لكنه عمل فى المملكة العربية السعودية قبل توليه منصب المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية فى مصر مؤخرا.



وأشار إلى أن الهيئة تعد تقرير آفاق العمل اليابانى فى القارة الأفريقية، موضحا أن فريقا من المكتب الرئيسى فى طوكيو يعمل على التقرير حاليا، وسيتم الانتهاء منه مع ختام السنة المالية اليابانية فى مارس المقبل.



وأكد أن نحو 300 شركة يابانية تعمل بالقارة السمراء ستشارك فى التقرير، منها 30 - 40 شركة يابانية تعمل بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن التقرير سيكشف عن التحديات الرئيسية التى يواجهها اليابانيون فى أفريقيا ومميزات الاستثمار فيها إلى جانب تحديد تنافسية الأسواق وعلى رأسها المغرب ومصر وكينيا ودول جنوب الصحراء.