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عقـــارات
وزير الإسكان: 10 عمارات جديدة جاهزة للتسليم بمشروع دار مصر
الأحد 11 فبراير 2018 10:17 ص
دار مصر 99
أخر الأخبار
دار مصر 99
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ من الأحد 25/2/2018، تجهيز 10 عمارات جديدة للتسليم بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور: سيتم تسليم 10 عمارات جاهزة، خلال عشرة أيام متتالية، والعمارات أرقام (3 – 4 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15).
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.
من ناحية أخرى أكد رئيس جهاز مدينة العبور أنه يتم حاليا تنفيذ 4 مشروعات طرق بالمدينة، بتكلفة 115 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعا بنهاية أبريل المقبل.
وقال المهندس أحمد عمران: يجري تنفيذ مشروع تطوير محور 10 من محور أحمد بدوي حتي طريق بلبيس، وحارة الخدمة، بتكلفة 44.75 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 3/2018، ومشروع تطوير محور 10 من الجولف وحتي بوابة 6، بتكلفة 12.43 مليون جنيه، ومشروع محور العبور حتي ميدان عرابي (الطريق الرئيسي)، بتكلفة 39.12 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 3/2018، ومشروع شبكة طرق الامتداد الشمالي 2600 فدان (فرمة)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 4/2018.
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