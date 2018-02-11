وزير الكهرباء: إصدار 31 ضمانة مالية لمشروعات الطاقة المتجددة

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❐ لن نشترى من غير الملتزمين بالجدول الزمنى.. ولم نصرف دفعات «القرض النووى» حتى الآن



عمر سالم



انتهت وزارة المالية من اعتماد وإصدار 31 ضمانة مالية خاصة بمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تنتظر بدء المستثمرين فى تنفيذ تلك المشروعات العام الجارى، والتى تصل استثماراتها لنحو 1.5 مليار دولار، بعد اعتماد الضمانات المالية اللازمة، موضحاً أنه تم تسليم الأراضى لكل المستثمرين.



وتعنى الضمانة المالية للمشروعات، إلتزام من جانب وزارة المالية بتسديد قيمة الطاقة المنتجة من المشروعات التى ينفذها المستثمرون، حال عدم قدرة وزارة الكهرباء على السداد.



وكانت 31 شركة عالمية ومحلية تأهلت ضمن للمرحلة الثانية من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بقدرات 1450 ميجاوات وتمكنوا من تحقيق الاغلاق المالى، ووقعت وزارة الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة معهم فى نوفمبر الماضى.



وتستهدف المرحلة الثانية عموما تنفيذ مشروعات بقدرات تصل إلى 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭبإجمالى ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭيصل ﺳﻌﺮ شراء للطاقة ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، لطاقة الرياح 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.



وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه حال عدم التزام أى مستثمر بالتوقيتات الزمنية التى تم وضعها للمشروعات فلن تشترى الوزارة الطاقة المنتجة من المشروع، وسيتم بيعها لأى جهة أخرى.



وأضاف أن الوزارة ملتزمة بكل تعهداتها مع المستثمرين، ولا توجد أى انسحابات أو طلبات لتأجيل المشروعات من جانب أى مستثمر.



وحول آخر تطورات مشروع محطة الضبعة النووية، أوضح شاكر أن شركة «روساتوم» الروسية بدأت إرسال خبرائها لموقع المحطة، من أجل دراسة البيئة المحيطة، ووضعت كل التصميمات الخاصة به، وتجرى المفاوضات المتعلقة بالحصول على التراخيص من الهيئات المختصة مثل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.



وكشف شاكر أنه لم يتم بدء صرف الدفعات الخاصة بالقرض المخصص للمشروع النووى حتى الآن، البالغ 25 مليار دولار من الحكومة الروسية، موضحا أن ذلك مرتبط بالبدء فى التنفيذ، مستبعداً الصرف خلال الربع الأول من العام الحالى، متوقعا تحقيق المشروع طفرة وفائضا بالطاقة سيتم استغلاله للتصدير.



وأتاحت وزارة المالية الروسية، قرضا تمويليا لإنشاء المشروع بقيمة 25 مليار دولار، تمثل %85 من تكلفته، ووافق الرئيس عبد الفتاح اليسسى، على اتفاقية القرض، وتم نشره بالجريدة الرسمية منتصف مايو 2016.



وفى سياق آخر، كشف شاكر أن الربط الكهربائى مع السودان وإثيوبيا مازال فى طور الدراسات الفنية، عقب الانتهاء منها، سيتم البدء فى البحث عن مصادر للتمويل من الجانبين.



وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الربط كهربائياً مع دول المغرب العربى، مثل الجزائر والمغرب، عبر الخط الرابط مع ليبيا.