المالية تبحث التوقيت المناسب لطرح السندات الدولارية

وزير المالية الجديد عمرو الجارحى

❐ كجوك: مليار دولار زيادة باستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ يناير



سمر السيد



قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن وزارته تبحث مع التحالف الفائز بإدارة طرح سندات دولارية، تتراوح بين -3 4 مليارات دولار التوقيت المناسب للطرح فى الأسواق العالمية.



جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين أمس، على هامش مشاركته فى المنتدى الثالث للمالية العامة فى دبى، تحت عنوان «إصلاحات المالية العامة فى الدول العربية.. الآفاق والتحديات».



وأضاف «الجارحى» أن الأسبوع الماضى شهد تقلبات فى الاسواق العالمية، بعد صدور بيانات الوظائف والأجور فى الولايات المتحدة، مؤكدا أن هناك حركة تصحيح حاليا تمر بها الأسواق.



وكان «الجارحى» قال فى تصريحات صحفية سابقة إن مصر تعتزم طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار، خلال الأسبوع الثانى من فبراير الجارى.



ويتولى تحالف «إتش إس بى سى»، و«مورجان ستانلى»، و«سيتى بنك»، و«جى بى مورجان»، و«أبو ظبى الوطنى»، إدارة الطرح الدولارى المرتقب.



فى سياق متصل، كشف الوزير عن أن وفدا من صندوق النقد الدولى، سيزور القاهرة فى أبريل القادم، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على أن يتم الانتهاء منها فى مايو أو يونيو المقبلين، تمهيدا لصرف الشريحة الأخيرة من الدفعة الثانية لقرض «الصندوق» بقيمة 2 مليار دولار.



وتلقت مصر حتى الآن 6 مليارات دولار من صندوق النقد منذ الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات فى نوفمبر 2016، على دفعتين بواقع 3 شرائح تمويلية.



وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، سجلت منذ 1 يناير الماضى زيادة بقيمة مليار دولار، لتتعدى الحصيلة الإجمالية لها 20.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.



وأشار إلى أن مصر على اتصال دائم مع مسئولى الصندوق، مبديا تفاؤله بالوضع الاقتصادى الحالى، والإصلاحات التى يتم تنفيذها، كاشفا عن توفير بيانات شهرية للصندوق حول هذه الإصلاحات، وشدد على أن إدارة الإصلاح الاقتصادى سليمة والأمور تسير على ما يرام.



وأكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة، لكن تخطيها ليس مستحيلا، مشيرة إلى تحقيق تقدم جيد فى إلغاء دعم الطاقة بالتدريج بالدول العربية.



وتابعت: «مصر تعهدت مثلا بتحقيق تقدم أكبر فى إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذى يدعمه صندوق النقد»، مضيفة أن الدول حققت بداية واعدة، فيما يتعلق بذلك، غير أن أمامها شوطا طويلا، خاصة عن طريق تحديد أسعار الوقود، بعيدا عن الاعتبارات السياسية واستحداث آليات للتسعير التلقائي".



وأشارت إلى أنه أمام الدول العربية فرصة كبيرة لتحسين الأداء فى مجال الصحة، خصوصا السعودية ومصر، مضيفة أن هناك ثغرات كبيرة فى الكفاءة لدى بلدان، مثل عمان وموريتانيا ومصر.



وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، إنه برغم بوادر تعافى الاقتصاد العالمى، فإن الاقتصادات العربية لا تزال تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة، وإرساء النمو الشامل والمستدام، خصوصا فى ظل انضمام أكثر من 52 مليون شاب لسوق العمل خلال خمس سنوات.



وأضاف، أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى الذى يمكن الدول العربية من تحقيق خفض ملموس فى معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلى حرص السلطات العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل مع التطورات والتحديات الجارية.