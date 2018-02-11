القناة للسكر تعتزم اقتراض 700 مليون دولار لمشروع غرب المنيا

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال

❐ بدوى: المجموعة تضخ 60 مليون دولار فى العام الأول.. ومفاوضات مع جهات أخرى للمساهمة



أحمد عاشور



تعتزم شركة القناة للسكر، اقتراض 700 مليون دولار، لإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان غرب المينا، تبعاً لتصريحات خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، الذى كان يدير الاتفاق بين الشركة، والجهات الحكومية، قبل توليه مهام منصبه الوزارى، بصفته الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال للاستثمار التى تولت مهام المستشار المالى للشركة.



أضاف بدوى لـ«المال»، أنه من المقرر أن تساهم مجموعة الغرير الإماراتية، بنسبة %33 من رأسمال «القناة للسكر»، على أن ترتفع تلك النسبة فى مرحلة لاحقة، وجارى التفاوض مع جهات أخرى للمساهمة فى هيكل الكيان الجديد، لكنه لم يفصح عنها.



وعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن جهة حكومية طلبت من المجموعة ضخ سيولة من مواردها الذاتية، العام الأول للمشروع لإثبات جديتها، وقال الوزير إن الغرير من المقرر أن تضخ 60 مليون دولار، فى العام الأول.



يتضمن الاتفاق الذى وقعته هيئة التنمية الزراعية مع المجموعة، تخصيص 100 فدان لإقامة مصنع للسكر بنظام التمليك، مع حق تأجير 181 ألف فدان تقريبا لمدة 60 عاما، مقابل 700 جنيه سنويا للفدان، ترتفع بنسبة متفق عليها كل ثلاث سنوات.



وأكد «بدوي» أن الاتفاق يساهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى، من خلال ضخ استثمارات جديدة بمشروعات استراتيجية، مشيرا إلى أن مصر تعانى من فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى للسكر، تصل إلى مليون طن سنويا.



كان المهندس إسلام سالم، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر قال فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى مليار دولار، تتوزع بواقع 450 مليون دولار لإقامة المصنع، بطاقة تصل إلى 750 ألف طن سنويا، و550 مليونا لاستصلاح وزراعة 181 ألف فدان.



ترجع بداية المشروع إلى أغسطس 2014، عندما طلبت هيئة التنمية الزراعية، السماح لها بالتصرف فى مساحة 200 ألف فدان، لصالح «الغرير الإماراتية»، بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، لاستغلالها فى إقامة مشروع زراعى صناعى، ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مع زيادة سنوية.