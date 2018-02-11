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سمرالسيد:



استضافت الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة التي نظمت عشية انطلاق الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، الدكتور عبد الله الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.



وفي جلسة بعنوان "قياس ما هو مهم: سعادة وجودة حياة الطلبة في إمارة دبي"، عرض عبد الله الكرم نتائج المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في دبي، الذي أجري في 168 مدرسة، وشمل 64686 طالبا من 162 جنسية و83 % من هؤلاء الطلبة يعيشون في الإمارات منذ ما لا يقل عن 5 سنوات، وقد أظهر المسح أن 84% منهم يشعرون بالسعادة في المدرسة، والنسبة نفسها تشعر بالرضا عن حياتها، علما أن الطلبة الأصغر هم الذين أبدوا سعادة أكبر، كما أن الطلبة الذكور أكثر تفاؤلا من الإناث.



وبدأ الكرم محاضرته بأسلوب تفاعلي مع الحضور، حيث ضرب أمثلة تبين أن التعليم ليس مجرد أجزاء منفصلة وإنما هو نظام متكامل يجب أن يؤسس لحياة جيدة أهم دعائمها هو الرفاه والذي ركزت هيئة المعرفة عليه، والتزمت بجعله في صلب الحوارات مع المدارس والأساتذة والأولياء والطلبة وفيما بين هؤلاء أنفسهم.



وقال: "الرفاه مصدر إلهام لاستراتيجياتنا وسياساتنا، وهو لا يتعلق بأمر بعينه ولكن ببيئة متكاملة تجعل التعليم داعما للحياة، وقد حان الوقت لنتعاون في الأسابيع القليلة المقبلة بشكل وثيق مع المجتمع، ومعرفة كيف تستفيد المدارس من البيانات، فنحن لا نريد نظاما تعليميا من الاختبارات وإنما نظاما تعليما يؤهل الطلبة للحياة



وأضاف: "نعتبر أنه في العام الأول من المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في دبي لسنة 2017 فإن أهم ما يحققه المسح إطلاق حوار حول أهمية الرفاه في نظامنا، وتنشيط حوار بين المدرسين والطلبة والأولياء وفيما بينهم".



وأشار إلى أن المسح جزء من مبادرة تستمر 5 أعوام وتشمل الصفوف من 6-9 والصفوف 7- 10 في المنهاج البريطاني، وتم إجراء المسح عبر الانترنت وفي المدارس، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مع مراعاته للثقافة الإماراتية، وتم جمع البيانات في شهري نوفمبر وديسمبر 2017.



ويعد هذا المسح الأول من نوعه في دبي، وهو يعنى بالتعرف على أفكار ومشاعر الطلبة تجاه جودة حياتهم على المستويين الاجتماعي والعاطفي والصحة البدنية وأسلوب الحياة والعلاقات والتعلم في المدرسة والمنزل والأنشطة بعد الدوام المدرسي، كما يساعد المدارس على الارتقاء بمستوى جودة حياة الطلبة في إطار السعي لتحقيق رؤية دبي 2021 في أن تكون من بين أسعد 5 مدن في العالم.



وينعقد الحوار العالمي للسعادة بدورته الثانية عشية الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بين 11 و13 فبراير.

