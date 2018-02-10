إطلاق هوندا سيتى face lift مايو المقبل.. وأكورد خلال 2019

هوندا إيجبت

❐ الشركة تستهدف رفع الحصة الاستيرادية إلى 500 سيارة



أحمد عوض



تتوقع شركة الفطيم للتجارة والهندسة-إحدى مجموعة شركات الفطيم ووكيل سيارات هوندا- أن تشهد مبيعات سوق السيارات تحركًا بنسب بين 2 و%3 خلال أعوام مقبلة، فى ظل استمرار الاضطرابات والتحديات التى تسيطر على أداء السوق، ممثلة فى انخفاض حجم الطلب وغياب الرؤية لدى القائمين على صناعة السيارات، بعدم إصدار قوانين مشجعة على التحول الصناعى من الاستيراد إلى التجميع المحلى.



أكد شريف محمود، مدير عام شركة هوندا إيجيبت، أن أداء سوق السيارات على مدار 2017، كان الأصعب على منذ فترات طويلة، ما انعكس على فقد العديد من الشركات إمكانية تحقيق مستهدفاتها من المبيعات، وتعليق الخطط التوسعية بمختلف القطاعات، لحين انحسار حجم القيود والتحديات السائدة بالقطاع.



طبقًا للبيانات الصادرة عن «أميك» خلال 2017؛ تراجعت مبيعات السيارات بمختلف شرائحها، بنسبة %31.6؛ لتصل إلى 135.6 ألف وحدة مقابل 198.2 ألف مركبة فى 2016.



أشار محمود، إلى أن الفطيم للتجارة والهندسة، أعدت إستراتيجية خلال 2018؛ تعتمد على زيادة الحصة الاستيرادية لطرازات هوندا، لتصل إلى 500 سيارة نهاية العام، لتلبية حجم الطلب والحد من امتداد قوائم الانتظار، وشركته تخطط لإطلاق الشكل الجديد من «هوندا سيتى» face lift خلال مايو المقبل.



عن إمكانية طرح السيارة «أكورد» خلال 2018، أكد أن الشركة العالمية لم تضع مصر ضمن قائمة الدول المستوردة «أكورد» خلال العام الحالى، متوقعا أن يكشف عنها محليا خلال 2019.



كشفت هوندا اليابانية الستار عن الجيل العاشر من أكورد على الساحة العالمية خلال 2017 بنسختين؛ اﻷولى مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1.5 لتر، ليعطى قوة قدرها 192 حصانًا، بعزم 260 نيوتن.متر، تأتى بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيكى بتقنية «CVT».



أما النسخة الثانية، تأتى بمحرك 2000 سى سى، بقوة 252 حصانًا، وبعزم أقصى للدوران 370 نيوتن متر.