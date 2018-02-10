السودان يتوقع الحصول على دعم دولي قدره مليار دولار

الرئيس السوداني عمر البشير

وكالات



توقع وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، أن تحصل بلاده هذا العام على عون خارجي قدره مليار دولار، مؤكدا أن السودان يمكن أن يستعيد مكانته كمنتج للبترول إذا توفرت له استثمارات قدرها 600 مليون دولار.



ورهن وزير التعاون - خلال حديثه اليوم السبت في منبر طيبة برس بالخرطوم عن فرص وتحديات التعاون الدولي ودوره في دعم الاقتصاد - انطلاقة السودان اقتصاديا بتوفير 22 مليار دولار، وقال إنها ستحقق لبلاده نموا سريعا.



ونوه بأن السودان يمكن أن يحقق طفرة اقتصادية بتعظيم عائدات الذهب، واستقطاب أموال المغتربين، والارتفاع بحصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك جملة من المميزات تمثل محفزات للتعاون الدولي.



وقال إن أبرز الإشكالات التى تعاني منها وزارته هي عدم مراعاة العون الخارجي للأولويات الوطنية وتركيزه على العون الإنساني بدلا من التنموي، علاوة على تضخم المديونية البالغة 45 مليار دولار، مؤكدا أن وزارته تسعى لتحقيق فعالية العون عبر حاكمية وطنية وشراكة حقيقية.

