EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
السودان يتوقع الحصول على دعم دولي قدره مليار دولار
السبت 10 فبراير 2018 11:38 م
الرئيس السوداني عمر البشير
أخر الأخبار
الرئيس السوداني عمر البشير
وكالات
توقع وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، أن تحصل بلاده هذا العام على عون خارجي قدره مليار دولار، مؤكدا أن السودان يمكن أن يستعيد مكانته كمنتج للبترول إذا توفرت له استثمارات قدرها 600 مليون دولار.
ورهن وزير التعاون - خلال حديثه اليوم السبت في منبر طيبة برس بالخرطوم عن فرص وتحديات التعاون الدولي ودوره في دعم الاقتصاد - انطلاقة السودان اقتصاديا بتوفير 22 مليار دولار، وقال إنها ستحقق لبلاده نموا سريعا.
ونوه بأن السودان يمكن أن يحقق طفرة اقتصادية بتعظيم عائدات الذهب، واستقطاب أموال المغتربين، والارتفاع بحصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك جملة من المميزات تمثل محفزات للتعاون الدولي.
وقال إن أبرز الإشكالات التى تعاني منها وزارته هي عدم مراعاة العون الخارجي للأولويات الوطنية وتركيزه على العون الإنساني بدلا من التنموي، علاوة على تضخم المديونية البالغة 45 مليار دولار، مؤكدا أن وزارته تسعى لتحقيق فعالية العون عبر حاكمية وطنية وشراكة حقيقية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا