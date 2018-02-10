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سيـــاســة
التعليم: إعادة توزيع المناهج لطلاب شمال سيناء
السبت 10 فبراير 2018 10:45 م
محافظة شمال سيناء
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محافظة شمال سيناء
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أكد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة ستعيد توزيع خطة الدراسة والمناهج بكافة المراحل التعليمية، على ضوء مدة التوقف لمحافظة شمال سيناء.
واكد حجازي – في تصريحات صحفية اليوم السبت – إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تواجه هؤلاء الطلاب جراء ما تشهده المحافظة من عمليات عسكرية في مواجهة الإرهاب الغاشم الرادع للعناصر والبؤر الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ القرار بإيقاف الدراسة ومتابعة ذلك مع جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.
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