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سيـــاســة
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي بالقاهرة الإثنين
السبت 10 فبراير 2018 10:41 م
سامح شكري ووزير خارجية أمريكا
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سامح شكري ووزير خارجية أمريكا
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عقد وزير الخارجية سامح شكري بعد غد الإثنين بالقاهرة جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت أنه في ختام مباحثاتهما يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث عن أبرز الموضوعات التي تطرق لها اللقاء الوزاري.
ومن المنتظر أن يصل تيلرسون إلى القاهرة غدا الأحد في زيارة ضمن جولة تشمل الأردن وتركيا ولبنان والكويت.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت قد أعلنت أن تيلرسون سيلتقي خلال زيارته للقاهرة مع كبار المسئولين المصريين لمناقشة الشراكة الأمريكية المصرية وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية.
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