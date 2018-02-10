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نقل وملاحة
تعطل قطار الإسكندرية بقليوب وهيئة السكة الحديد تعتذر
السبت 10 فبراير 2018 10:13 م
السكة الحديد
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السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء السبت، عن تأخر القطار رقم ٢٤ ركاب الإسكندرية- القاهرة نتيجة سقوط عجلة البوجي من إحدى العربات أثناء قيامه من رصيف محطة قليوب.
وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه على الفور تم الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي نتيجة سقوطها بحوش المحطة، ولم تحدث أي إصابات دون تأثير على حركة مسير القطارات
وقدمت الهيئة لركاب القطار اعتذرا نتيجة التأخير الذي حدث.
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