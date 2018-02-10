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هيئة سلامة الغذاء: سنقضي على مقولة معدة المصريين تهضم الزلط
السبت 10 فبراير 2018 09:33 م
طعام
أخر الأخبار
طعام
أحمد صبرى
قال حسين منصور رئيس الهيئة القومة لسلامة الغذاء إن مهمة الهيئة القضاء على مقولة معدة المصريين تهضم الزلط ونشر ثقافة سلامة الغذاء والتى غابت عن المصريين لفترات كثيرة .
وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مساء اليوم السبت، أن الهيئة ستعمل على مراقبة الاغذية وجودتها عبر زيادة عدد مفتشيها فى الفترة المقبلة الى 2000مفتش اضافة الى زيادة التمويل التى تحتاجه للقيام بمهامها .
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