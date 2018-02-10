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سيـــاســة
برلماني: العمالة المؤقتة تصل إلى 16 مليونًا
السبت 10 فبراير 2018 08:35 م
أوضاع العمالة المصرية
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أوضاع العمالة المصرية
أحمد صبرى
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه قدم مشروع قانون للتأمين على العمالة المؤقتة، الذين يبلغ عددهم 16 مليون، منهم 2.5 مليون عامل فى قطاع التشييد والبناء كعمالة موسمية.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة ten إلى أن التأمين على هؤلاء العمال يعمل على توفير معاش لهم؛ حيث سيتم تحصيل مبلغ رمزى شهرى يقارب 20 جنيهًا يدخل من خلاله للخزينة العامة للدولة حوالى 360 مليون شهريًا.
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