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اقتصاد وأسواق
الجارحى : إصدار سندات دولية بعد استقرار أسواق المال العالمية
السبت 10 فبراير 2018 07:53 م
عمرو الجارحى
أخر الأخبار
عمرو الجارحى
خالد بدر الدين
أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم السبت، أن بلاده تدرس خططًا لإصدار سندات دولية، لكنها تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، قبل أن تمضي قدمًا في الإصدار.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، الأسبوع الماضي، قد تؤثر على خطط الإصدار،
قال الجارحي، لوكالة رويترز، على هامش مؤتمر مالي في دبي: ”نريد أن نجد الوقت الصحيح ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة المقبلة، ونحن بحاجة لأن نرى المزيد من الاستقرار“.
وأكد أن حجم الإصدار من المتوقع أن يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار تقريبًا.
كان الجارحي قد قال، الأحد الماضي، قبل التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية والأسواق المالية بالولايات المتحدة، إن مصر من المتوقع أن تصدر سندات دولية دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال أيام.
وكشف الجارحي عن أرقام ترجح أن تكون حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، التي ارتفعت بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر عام 2016، مستمرة في الزيادة.
وأبلغ الصحفيين بأن إجمالي تلك الحيازات سجل في الآونة الأخيرة نحو 20.2 مليار دولار. وفي أوائل ديسمبر كانت تلك الحيازات عند مستوى قياسي بلغ 19 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات أن انخفاض العائد على أذون الخزانة في الأسابيع الماضية لم يتسبب في نزوح كبير للأموال الأجنبية من أذون الخزانة. وهبط العائد على الأذون التي أجلها 182 يومًا إلى 17.358% في عطاء الأسبوع الماضي من 22.278% في منتصف يوليو الماضي.
كما تراجع معدل التضخم بعدما ارتفع بشدة في الأشهر التي تلت تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية. وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مدن مصر إلى 17.1% في يناير، من 33% في يوليو.
وردًّا على سؤال حول اتجاه التضخم قال الجارحي إنه ”يمضي على مسار جيد“.
وعندما سئل عن الموعد الذي من المحتمل أن تخفّض فيه الحكومة الدعم على الوقود لكي تعزز أوضاعها المالية، امتنع الجارحي عن التحدث عن إطار زمني مكتفيًا بالقول إن الحكومة تعالج الموضوع وفق خطة إصلاح طويلة الأجل.
وزارة المالية
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