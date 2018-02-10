الجارحى : إصدار سندات دولية بعد استقرار أسواق المال العالمية

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، الأسبوع الماضي، قد تؤثر على خطط الإصدار،

قال الجارحي، لوكالة رويترز، على هامش مؤتمر مالي في دبي: ”نريد أن نجد الوقت الصحيح ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة المقبلة، ونحن بحاجة لأن نرى المزيد من الاستقرار“.