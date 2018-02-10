تسديدة عنتر تثأر للزمالك وتنهي عقدته مع سموحة

علي المصري

ثأر فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك من هزيمة الدور اﻷول أمام ضيفه سموحة، بتغلبه عليه بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش المصري في برج العرب باﻹسكندرية، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ‏الزمالك عقدة سموحة، حيث لم يحقق أبناء القلعة البيضاء، أي فوز علي الفريق السكندري، في آخر ٥ مواجهات بينهما، حيث تعادلا في ثلاث مباريات وخسر الزمالك في مباراتين، ويعود آخر فوز لأبناء ميت عقبة في مواجهة الدور الثاني من موسم ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

انتهى الشوط اﻷول من اللقاء الذي أداره الحكم المخضرم محمود عاشور، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكانت أخطر فرص هذا الشوط، تسديدة عبدالله جمعة، ليتعاطف القائم مع محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، وأنقذ محمود علاء مدافع الزمالك، مرمى زميله أحمد الشناوي، من هدف محقق للأثيوبي أوميد أوكري، بإبعاده للكرة من على خط المرمي.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد عنتر أول أهدافه مع الزمالك، عقب انتقاله من اﻷسيوطي سبورت، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في الدقيقة 63، بتسديدة رائعة، فشل محمد أبو جبل حارس سموحة، في التعامل معها، لتعلن عن هدف اللقاء الوحيد.

بتلك النتيجة، ينفرد الزمالك بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 39، بفارق 4 نقاط عن سموحة صاحب المركز الخامس، ونقطتين عن المصري صاحب المركز الثالث، والذي تأجلت مباراته في تلك المرحلة، لمشاركته في كأس الاتحاد اﻷفريقي "الكونفدرالية".