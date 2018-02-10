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سيـــاســة
بالصور.. ضبط خناجر ومسدسات أثرية بالإسكندرية
السبت 10 فبراير 2018 06:47 م
خناجر
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خناجر
مها أبوودن
تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة رمضان القماح مدير عام الإدارة العامة للحركة، من ضبط محاولة تهريب 3 مسدسات و3 سيوف و3 خناجر بالمخالفة للقانون.
وتم الضبط بناءً على أخطار تلقاه الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس المصلحة من الإدارة العامة لحركة الحاويات بورود معلومات عن اعتزام ع . أ . أ إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MADU838017/3 قادمة من ألمانيا بيان جمركى رقم 2686 لسنة 2018 والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن أمتعة شخصية بوزن قائم 3 أطنان.
وبتفتيش الحاوية تبين وجود 3 مسدس بماسورة معدنية وجزء خشبى، يشتبه أن تكون أثرية و3 خناجر معدنية، منها مطعم بزخارف، ويشتبه أن تكون له قيمة أثرية، و3 سيوف منها سيف بيد خشب مزخرف داخل جراب وسيفين بيد معدنية مزخرفة برسومات ويد قرد محنطة و70 سجادة و 197 ثوب قماش ألوان مختلفة وكمية من الملابس والمفروشات والأصناف المتنوعة.
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