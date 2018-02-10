عبدالعال يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

ياسمين فواز



استقبل اليوم، السبت، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه، جابريلا كويفاس رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تزور مصر في إطار مشاركتها في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وبعد أن رحب الدكتور علي عبدالعال بجابريلا، قدم لها التهنئة بفوزها بمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وأكد الدور الكبير الذي قامت به مصر في حشد الدعم لها خلال هذه الانتخابات، سواء من خلال المجموعة العربية أو الإفريقية أو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأعرب الدكتور عبدالعال عن أمنياته بأن تكون فترة رئاستها بداية قوية وجديدة للاتحاد.



من جانبها، أعربت جابريلا عن خالص تقديرها للدور الذي قامت به مصر في هذا الشأن، مؤكدة أن صوت مصر مسموع ومؤثر في جميع الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية، وأكدت أنها ستكون رئيسة لجميع أعضاء الاتحاد، دون الانحياز لدولة أو مجموعة جغرافية معينة داخل الاتحاد.



كذلك، تطرقت المباحثات إلى تبادل الآراء حول بعض التعديلات المطروحة على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، وهي التعديلات التي كانت أيضاً محل نقاش خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد يومي 3 و4 فبراير الحالي بجينيف وشارك فيه الدكتور عبدالعال باعتباره عضو اللجنة ممثلًا عن المجموعة العربية.



وخلال اللقاء، تم استكمال الحديث بشأن هذه التعديلات، وأكد الدكتور عبدالعال حرصه الشديد على أن تكون أي تعديلات جديدة متوافقة مع النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه. ومن جانبها، أعربت السيدة جابريلا عن تفهمها الكامل لملاحظات الدكتور علي عبدالعال في هذا الشأن.



على صعيد آخر، تطرقت المباحثات إلى العلاقات المصرية المكسيكية، لاسيما وأنه قد مر على بداية هذه العلاقات ستون عاماً، حيث أعرب الدكتور عبدالعال عن تطلعه إلى تكثيف الزيارات البرلمانية بين البلدين، وإنشاء جمعية صداقة برلمانية، وهو ما أكدت عليه السيدة جابريلا، مؤكدة على حرص بلادها على تطوير علاقاتها مع مصر في كافة المجالات.