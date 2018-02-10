EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
رئيس البورصة: سوق المال أداة ادخارية طويلة الأجل
السبت 10 فبراير 2018 05:15 م
رئيس البورصة
أخر الأخبار
رئيس البورصة 2
أحمد علي ومني عبدالباري
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجب أن نتعامل مع البورصة على أنها أداة ادخارية طويلة الأجل، ما يتطلب نشر ثقافة سوق المال بين أوساط الجتمع.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجمعية CFA، إن هناك ضرورة لإدخال سوق المال في المنظومة التعليمية لنشر ثقافة البورصة منذ الصغر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أن زيادة عدد المتعاملين في البورصة سيزيد من معدلات السيولة بالسوق، ومن ثم زيادة نسبة فرص تواجد مؤسسات مالية ذات الملاءة المالية المرتفعة بالبورصة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا