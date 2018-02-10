رئيس البورصة: سوق المال أداة ادخارية طويلة الأجل

رئيس البورصة 2

أحمد علي ومني عبدالباري



قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجب أن نتعامل مع البورصة على أنها أداة ادخارية طويلة الأجل، ما يتطلب نشر ثقافة سوق المال بين أوساط الجتمع.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجمعية CFA، إن هناك ضرورة لإدخال سوق المال في المنظومة التعليمية لنشر ثقافة البورصة منذ الصغر.



وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أن زيادة عدد المتعاملين في البورصة سيزيد من معدلات السيولة بالسوق، ومن ثم زيادة نسبة فرص تواجد مؤسسات مالية ذات الملاءة المالية المرتفعة بالبورصة.