مدير مجموعة لاندمارك: على القطاع الخاص دور أكبر لتحقيق سعادة الشعوب

القمة العالمية للحكومات

سمر السيد



أكدت نيشا جاغتياني مدير مجموعة لاندمارك وعضو مجلس إدارة المجموعة، أنه على القطاع الخاص لعب دور أكبر في تحقيق السعادة ورفع جودة الحياة في المجتمعات، مشدداً على أن هذه المسئولية لا تقتصر على الحكومات فقط.



جاء ذاك، خلال جلسة رئيسية بعنوان "ما العائد على السعادة؟"، ضمن أعمال الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة الذي ينظم في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تتواصل حتى يوم الثلاثاء 13 من الشهر الحالي، أدارتها جين ليم الرئيس التنفيذي لشركة "ديليفرينغ هابينس" الرئيس التنفيذي للسعادة في الشركة.



قالت مدير مجموعة "لاندمارك" إن البداية لا بد أن تكون مع موظفي الشركة والتي أطلقت عليهم اسم ’العائلة‘ وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل محفّزة تدفع العاملين نحو الإبداع والعمل الإيجابي مع بعضهم البعض. كما شددت على أهمية أن تتأصل هذه الأسس في ثقافة الشركة وقيمها.



وأضافت أن المبادرة التي أطلقتها الشركة في مايو 2017 والتي شملت أكثر من 55000 موظف في 11 دولة كانت أساس حركة لاندمارك للسعادة، ويتضمن برنامج السعادة في الشركة أكثر من خمسين مبادرة في مجالات متنوعة تشمل التعليم واللياقة والرفاهية، وذلك في إطار سعيها نحو المساهمة في بناء مجتمع مزدهر وأكثر صحة وسعادة.



وأكدت جاغتياني بأنه لا بد من أن تنبع مبادرات الشركة المجتمعية من قناعات عميقة وإلا لن يكتب لها والنجاح، لأنه وبحسب جاغتياني تحتاج عملية إحداث الفرق وتحقيق السعادة تحتاج إلى متابعة وقت.



وأضافت: "من هنا تأتي أهمية استمرارية المبادرات وانتشارها، فلا يكفي أن تؤمن إدارة الشركة بهذه القضايا فقط، ولكن يجب أن تنتقل القناعات إلى جميع الموظفين لكي تنعكس في ممارساتهم مع المتعاملين مع الشركة وفي بيوتهم أيضاً." كما تطرقت مدير مجموعة لاندمارك إلى تجربة شركتها في إطلاق مبادرة حماية الأطفال وكذلك جهود الشركة في نشر الوعي حور داء السكري والذي جاء نتيجة تجربة شخصية.



يذكر أن مجموعة لاندمارك إحدى أكبر شركات قطاع التجزئة في قطاع الموضة والضيافة في الهند والشرق الأوسط وقد تأسست في الهند عام 1973، وافتتحت مقرها الرئيس في الإمارات عام 1990.



ويأتي الحوار العالمي للسعادة في دورته الثانية ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي تنظم في الفترة من 11 إلى 13 فبراير.



وشارك فيه 500 مسؤول حكومي وعالِم وخبير في شؤون السعادة من دول عربية وغربية ومؤسسات عالمية، في 25 جلسة مُتنوعة، ركزت على سبل تعزيز المعارف والخبرات في مجالات السعادة وجودة الحياة، وبحثت آليات تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمعات من أجل صياغة سياسات حكومية تكرس ثقافة السعادة والإيجابية في جميع ممارساتها.