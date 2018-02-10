حزبا المؤتمر والإصلاح والتنمية يعلنان دعمهما لعمليات سيناء

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

سلوى عثمان



أشاد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب بدور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في مواجهة قوى الإرهاب والشر، مثمنًا ما يقدمونه من تضحيات غالية في حماية الوطن والعمل الدءوب على حفظ أمنه واستقراره معلنًا تأييده التام والمطلق لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف قوات إنفاذ القانون بمواجهة الإرهاب فى سيناء.



وأكد الشريف أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة ومصر من خلال وحدة وتماسك شعبها العظيم مع جيشها الباسل وشرطتها الوطنية خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لديها القدرة والكفاءة على هزيمة ودحر الإرهاب والإرهابيين فى سيناء وفى جميع أنحاء البلاد، معربًا عن ثقته الكاملة فى الشعب المصرى العظيم وحرصه الحقيقى على مساندة الجيش والشرطة فى حربهما الناجحة ضد الإرهاب من خلال الإبلاغ عن أى تحركات للإرهابيين فى أى مكان داخل مصر.



كما أعلن حزب الاصلاح والتنمية برئاسة محمد ‎أنور السادات دعمه الكامل لجهود الجيش والشرطة من خلال العمليات العسكرية الشاملة التى تتم فى مختلف مناطق مصر للقضاء على البؤر الاجرامية واقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الامن والاستقرار.



‎وأكد السادات أهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والشعب مع جيشه وشرطته حتى نتمكن من مواجهة الارهاب بكل صوره و أنواعه، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك خطة شاملة ومكثفة لمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة حتى لا تنشأ عقول متشبعة بنفس الفكر والروح والمنهج المتطرف ووجه حزب الاصلاح والتنمية التحية لأبطالنا من رجال الجيش والشرطة مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة لهذه المعركة المشرفة التى يقومون بها بشجاعة وتضحية من أجل مصر.

