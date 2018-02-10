أبو ريدة يدعو رؤساء الأندية لوضع ميثاق عودة الجماهير

الاتحاد المصري لكرة القدم 99

على المصرى:



دعا المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رؤساء أندية الدورى الممتاز، للاجتماع مع مجلس الجبلاية في الواحدة ظهر غد الأحد بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ للمشاركة في وضع ميثاق ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بعودة الجماهير لمدرجات ملاعب كرة القدم مرة أخرى.



ويبدأ اتحاد الكرة في استقبال الإعلاميين في الرابعة عصر غد في قاعة المؤتمرات، وذلك لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده بعد الاجتماع لإعلان ما تم التوصل إليه، بعدما أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق عزمه على إعادة الجماهير في مباريات بطولة كأس مصر المقبلة، بعد حصوله على موافقات الجهات المعنية في هذا الشأن.