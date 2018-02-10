EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
أبو ريدة يدعو رؤساء الأندية لوضع ميثاق عودة الجماهير
السبت 10 فبراير 2018 03:05 م
الاتحاد المصري لكرة القدم 99
أخر الأخبار
الاتحاد المصري لكرة القدم 99
على المصرى:
دعا المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رؤساء أندية الدورى الممتاز، للاجتماع مع مجلس الجبلاية في الواحدة ظهر غد الأحد بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ للمشاركة في وضع ميثاق ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بعودة الجماهير لمدرجات ملاعب كرة القدم مرة أخرى.
ويبدأ اتحاد الكرة في استقبال الإعلاميين في الرابعة عصر غد في قاعة المؤتمرات، وذلك لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده بعد الاجتماع لإعلان ما تم التوصل إليه، بعدما أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق عزمه على إعادة الجماهير في مباريات بطولة كأس مصر المقبلة، بعد حصوله على موافقات الجهات المعنية في هذا الشأن.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا