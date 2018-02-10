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القومى للإعاقة يدعم عملية سيناء 2018
السبت 10 فبراير 2018 02:45 م
المعاقين
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المعاقين
سلوى عثمان
أعلن المجلس القومي لشئون الإعاقة عن دعمه للعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، والقوات المسلحة ووزارة الداخلية في مواجهة العناصر الإرهابية والاجرامية في كل أنحاء الوطن.
كما دعا المجلس القومي لشئون الاعاقة ممثلا فى مشرفه العام الدكتور اشرف مرعي كل أبناء الوطن الي الاصطفاف ودعم قوات الجيش والشرطة في هذه المواجهة لافشال مخططات الفوضى والفتنة التي تستهدف الوطن حتى تنعم مصر بآثار التنمية وتستشرف مستقبلاً آمناً مستقراً رغم أنف الحاقدين.
القوات المسلحة
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