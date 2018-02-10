القومى للإعاقة يدعم عملية سيناء 2018

المعاقين

سلوى عثمان



أعلن المجلس القومي لشئون الإعاقة عن دعمه للعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، والقوات المسلحة ووزارة الداخلية في مواجهة العناصر الإرهابية والاجرامية في كل أنحاء الوطن.



كما دعا المجلس القومي لشئون الاعاقة ممثلا فى مشرفه العام الدكتور اشرف مرعي كل أبناء الوطن الي الاصطفاف ودعم قوات الجيش والشرطة في هذه المواجهة لافشال مخططات الفوضى والفتنة التي تستهدف الوطن حتى تنعم مصر بآثار التنمية وتستشرف مستقبلاً آمناً مستقراً رغم أنف الحاقدين.







