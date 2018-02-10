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سيـــاســة
أحزاب وحركات سياسية وشخصيات عامة تتضامن مع محمد القصاص
السبت 10 فبراير 2018 12:31 م
حزب مصر القوية
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حزب مصر القوية
سلوي عثمان:
أعرب عدد من الأحزاب والحركات السياسية والشخصيات السياسية والعامة والصحفيين، عن بالغ الاستياء والقلق من ممارسات السلطة المصرية تجاه المعارضين، الأمر الذي لم يتوقف عند حد الترويع والتهديد بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية، بل وتمادت لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بمؤيدي المرشحين، وانتهاء باختطاف محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، و الاعتداء على منزله بوحشية ، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وكل ذلك دون أي وجه حق أو سند قانوني يبيح التعدي على شخصه بهذه الفجاجة.
وأكد الموقعون على البيان اليوم السبت، تضامنهم مع حزب مصر القوية، ونائب رئيسه، وجميع أبناء الشعب ممن لم تحترم السلطة حقوقهم الدستورية و القانونية.
وقال إننا نحمل السلطة مسئولية زيادة احتقان الوضع السياسي والاجتماعي المأزوم أصلاً ، نتيجة تصرفات السلطة خلال السنوات الماضية ، ونحملها مسئولية سلامة محمد القصاص الشخصية ، ومسئولية التصرف بهذه الرعونة، الأمر الذي قد يؤدي بوطننا من سيء لأسوأ.
وطالبوا بسرعة الإفراج عنه وعن كل المحتجزين دون سبب قانوني، وأهابوا بها التوقف عن الإجراءات الاستثنائية والتعسفية تجاه أبناء الشعب المصري، الذين عانوا ومازالوا يعانون من أداءات سلطة تفتقد إلى القدر الأدنى من الرشد والمسئولية تجاه وطن يعاني من سياساتها وسياسات من سبقوها.
الموقعون :
حزب مصر الحرية
حزب الوسط
حزب العيش والحرية تحت التأسيس
حركة شباب 6 أبريل
حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية
حركة طلاب مصر القوية
حركة الاشتراكيون الثوريون
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