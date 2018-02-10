وزير قطاع الأعمال يبحث مع بنك الاستثمار مديونية القابضة للغزل

بدوى: نسعى لحلول مُرضية للطرفين وتسوية كل المديونيات

حريصون على النهوض بصناعة الغزل والنسيج.. وسداد الديون ينعكس إيجابًا على إصلاح الشركات



أحمد عاشور



التقى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك فى إطار تفعيل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.



وأشاد الوزير، فى مستهل الاجتماع، بالدور المهم الذى يقوم به بنك الاستثمار القومى فى دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للقابضة للغزل، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين الجانبين سيكون له مردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة خاصة شركتى الصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.



كما أكد ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتى تعد الأكبر للبنك بين شركات القطاع، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يفاقم الوضع ويزيد العبء والخسارة لكلا الطرفين.



ووجه بدوى إدارة الشركة القابضة للغزل بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التى أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أى بيانات إضافية فى إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على الدراسات المعدة سابقًا خاصة فى المحالج وشركات الغزل.



وفى هذا الإطار، أوضح بدوى أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة فى ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التى تحقق عوائد متميزة منها، لافتًا إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلى أو فى التصدير، وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى فى إطار الدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، إلى جانب دراسة إمكانية الشراكة لإصلاح الشركات شديدة التعثر فى قطاعات النسيج والصباغة والملابس، فى ظل إقبال مستثمرين أجانب للمشاركة فى تطويرها.



من جانبه، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة أن كلتا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.



أما رئيس القابضة للقطن، فقد أشار إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كل البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى أعدت بواسطة المكتب الاستشارى وتم البدء فى تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات الحليج بما يساعد فى استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية التابعة، مؤكدا أن رفع الديون عنها سوف يسهم بشكل كبير فى أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.