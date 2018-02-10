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استثمار
الجارحى: المالية مازالت تبحث التوقيت الأنسب لطرح السندات الدولية
السبت 10 فبراير 2018 11:17 ص
عمرو الجارحي، وزير المالية
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عمرو الجارحي، وزير المالية
سمر السيد
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة ما زالت تبحث وتتابع مع البنوك الاستشارية التوقيت الأنسب لطرح السندات الدولية؛ غير أن ذلك لم يتحدد بعد ومن الممكن أن يكون خلال الأيام المقبلة وتتم مراجعة ذلك مع البنوك.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة فى الدول العربية تحت عنوان: " إصلاحات المالية العامة فى الدول العربية: الآفاق والتحديات"، أن الأسبوع الماضى شهد تقلبات والتى تمثل تصحيحا لأن الأسواق كانت مرتفعة بعد صدور بيانات عن الوظائف والأجور فى الولايات المتحدة.
كان الجارحى قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تعتزم طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالى، فضلا عن سندات مقومة باليورو فى الربع الأول من هذا العام.
السندات
وزارة المالية
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