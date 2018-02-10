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سيـــاســة
البيان الثالث للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018
السبت 10 فبراير 2018 10:51 ص
المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية
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المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم:
استمرارا للعملية الشاملة سيناء 2018 في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المخططة، واصلت القوات الجوية علي مدار الليلة الماضية تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية التى تم رصدها مسبقا بشمال ووسط سيناء، واستمرت حتي الساعات الأولى من صباح اليوم، بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجره ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوى للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
وفى توقيت متزامن قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصه وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطه بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها وإستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية.
كما تقوم عناصر من القوات الخاصة البحرية بتنفيذ اعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتي غرب العريش لقطع طرق الامداد للعناصر الإرهابية، مع الاستمرار فى حماية الأهداف الأقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل ، ومرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل المتدد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم ، والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الإتجاة الغربى والجنوبى.
اضافة إلى قيام قوات الشرطة بحملات تمشيط أمني بكافة المناطق السكنية بشمال ووسط سيناء ونشر الكمائن على إمتداد الطرق المؤدية إلى الكبارى والمعديات شرق القناة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة.
وتقوم عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحى بتنفيذ مهامها حفاظا على سلامة الملاحة بقناة السويس ومنع العناصر الإرهابية من الهروب أو التسلل داخل البلاد.
وعلى الاتجاهات الإستراتيجية الإخرى تقوم القوات بتنفيذ أعمال الحماية والتأمين للحدود وخاصة الحدود الغربية لمنع أى محاولات للتسلل مع تنفيذ إستطلاع ومتابعة ومطاردة للعناصر الإرهابية في منطقة الواحات والظهير الصحراوى لمحافظات الجنوب.
وتؤكد القوات المسلحة والشرطة إصرارها علي اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم.
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