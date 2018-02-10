لاجارد: المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة

لاجارد

دبى ـ سمر السيد:



قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة، غير أن تذليلها غير مستحيل؛ فقد تحقق تقدم جيد في إلغاء دعم الطاقة بالتدريج، وقد قامت كل البلدان المصدرة للنفط برفع الأسعار المحلية، مع التزام كثير منها بإنجاز المزيد، مشيرة إلى أن البلدان المستوردة للنفط حققت تقدماً في هذا المجال، فمثلاً تعهدت مصر، على سبيل المثال، بتحقيق تقدم أكبر في إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذي يدعمه الصندوق.



وأضافت لاجارد فى كلمتها فى المنتدى الثالث للمالية العامة فى الدول العربية تحت عنوان" إصلاحات المالية العامة فى الدول العربية.. الآفاق والتحديات" الذى ينعقد حاليا بدبى، أن العمل جارٍ في تونس لإصلاح دعم الطاقة، مما حقق للحكومة وفراً في المالية العامة يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي، ويمكن الآن توزيعه لتمويل النفقات ذات الأولوية على غرار نفقات الحماية الاجتماعية.



وأوضحت أن المنطقة العربية حققت بداية واعدة فيما يتعلق بدعم الطاقة، لكن أمامها شوطا طويلا يتعين أن تقطعه، خاصة عن طريق تحديد أسعار الوقود بعيداً عن الاعتبارات السياسية واستحداث آليات للتسعير التلقائي.



وذكرت أن مجال الإصلاح الثاني للدول العربية فيتعلق بتخفيف الضغط عن فاتورة أجور القطاع العام؛ وسيشمل هذا المجال تحسين اتساق مستويات أجور القطاع العام مع المستويات السائدة في القطاع الخاص والابتعاد عن النظام الضمني القائم على رعاية الدولة، وإذا تم ذلك بالصورة الصحيحة، ومع الحماية الاجتماعية، يمكن أن يساعد على إطلاق طاقة الابتكار والإبداع الكبيرة لدى القطاع الخاص، والاستفادة بما يتمتع به شبابكم من إمكانات هائلة.



وأكدت أن إصلاحات فاتورة الأجور ينبغي إجراؤها بحرص وبمنظور استراتيجي؛ فينبغي تنفيذها ضمن جدول أعمال أوسع نطاقاً لسياسة الإنفاق، وربطها بأهداف اجتماعية يمكن تحقيقها، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، وينبغي أن تكون منصفة إلى أقصى درجة ممكنة، وأن تتضمن تحليلات مبكرة للأثر الاجتماعي، لافتة إلى أهمية إتمام هذه الإصلاحات في السياق الأوسع لجهود تنويع الاقتصاد، والحد من الفساد، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وجعل بيئة الأعمال أكثر تيسيراً لخلق الوظائف الكريمة والمجزية.