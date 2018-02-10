الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ

وكالات:





قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم السبت، وحتى يوم 11 مارس المقبل.



