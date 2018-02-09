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نقل وملاحة
وزير النقل يشهد عرضًا لخطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية
الجمعة 09 فبراير 2018 09:46 م
وزير النقل يشهد عرضًا لخطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية
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وزير النقل يشهد عرضًا لخطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية
محمود محسن
عقب عودته من العاصمة السودانية الخرطوم وحضوره اجتماع مجلس ادارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية رقم 170، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المطروحة على المجلس برئاسة حميدة الحاج محجوب رئيس مجلس الإدارة من الجانب السوداني، واللواء بحرى مصطفى إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجانب المصري، والدكتور مهندس عبد العظيم محمد على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى.
حيث أوضح وزير النقل أنه تم بحث آليات تنفيذ الخطة الموضوعة للنهوض بالهيئة، لكي تتمكن من القيام بعمليات التشغيل وتطبيق خطط التطوير الخاصة بها، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية، وبناء وحدات جديدة بالترسانات البحرية المصرية، وكذلك استكمال دراسات هيئة تخطيط مشروعات النقل بشأن التنظيم والتطوير والتشغيل ورفع مستوى الكوادر البشرية.
من جانبه أوضح اللواء مصطفى عامر أن وزير النقل المصري نجح في استصدار خطاب التجديد للرخصة السياحية الخاصة بالهيئة، كما نجح وزير النقل السودانى لدى الجهات المختصة لإلغاء مبيت بواخر الركاب بوادى حلفا.
وأشار عامر إلى أن الوزيرين أكدا مساندة الهيئة وتطوير أدائها، وذلك بتخصيص نسبة 10℅ من حجم المنقول والتبادل التجاري للنقل النهرى لحين الوصول للنسب المأمولة وحذو المتبع عالميًّا وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، لافتًا إلى أهمية هيئة وادي النيل فى منظومة التبادل التجاري الدولي ونقل الركاب بين مصر وإفريقيا.
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