هاشتاج #سيناء المركز الأول على تويتر وسط مشاركة المشاهير

أحمد صبرى









حصل هاشتاج #سيناء المركز الأول على التريند المحلى للأكثر تداولًا على موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما حصل على مشاركة ضخمة من الشخصيات العامة من السياسيين والفنانين والمشاهير العرب.





جاء ذلك تأييدًا ودعمًا للعملية التى يقوم بها الجيش بسيناء، تحت شعار العملية الشاملة سيناء 2018؛ وذلك لضرب البؤر الإرهابية وتطهيرها من التكفيريين، حسبما أعلن المتحدث العسكرى.





وأعلنت عدة مؤسسات دعمها للعملية، منها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء، كما غرد عدد من الفنانين مثل نبيل الحلفاوى، ونشر المغردون صورًا للرئيس السيسي وهو يتابع العملية من غرفة العمليات.





واعتبر بعض المغردين ذلك مثلًا واضحًا على حماية الارض لا الغزو، مقارنًا ذلك بتركيا، حيث يقول: الفرق بين #العملية_الشاملة فى #سيناء وعملية #عفرين في سوريا هو الفرق بين دولة تحمي أرضها وتحارب الإرهاب، وبين دولة أخرى تغزو دولة أخرى وتحارب جنبًا إلى جنب مع المتطرفين والإرهابيين.







